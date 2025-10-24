Jung Il Woo, Jung In Sun y Yoon Hyun Min encabezan el reparto de la serie surcoreana "Nuestros días dorados" (Foto: Netflix)
Jung Il Woo, Jung In Sun y Yoon Hyun Min encabezan el reparto de la serie surcoreana "Nuestros días dorados" (Foto: Netflix)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

En “Nuestros días dorados” (“Our Golden Days” en inglés y “Hwaryeohan naldeul” en su idioma original), , la vida de tres amigos, que se apoyan mutuamente para sobrellevar los fracasos, las relaciones y los golpes de la vida, cambiará cuando se desborden sus sentimientos. ¿Cuándo se estrenará el drama dirigido por Kim Hyung-seok? ¿Quiénes conforman el elenco?

La serie escrita por So Hyun-kyung tiene como protagonistas a Jung Il-woo, Jung In-sun, Chun Ho-jin y Lee Tae-ran. También cuenta con las actuaciones de Chun Ho-jin, Ban Hyo-jung, Kim Hee-jung, Yoon Joo-sang, Shin Soo-hyun, Son Sang-yeon, Kim Jung-young, Yang Hyuk, Lee Tae-ran, Park Sung-geun y Park Jung-yeon.

” se estrenó el 9 de agosto de 2025 en Corea del Sur. Se emite por el canal KBS2 los sábados y domingos a las 20:00 (hora local coreana). Mientras que a Netflix llegará a finales de octubre.

Jung Il-woo y Jung In-sun son los protagonistas de la nueva serie surcoreana "Nuestros días dorados" (Foto: Netflix)
Jung Il-woo y Jung In-sun son los protagonistas de la nueva serie surcoreana "Nuestros días dorados" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “NUESTROS DÍAS DORADOS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Nuestros días dorados”, “tres amigos muy distintos se apoyan mutuamente para sobrellevar los fracasos, las relaciones y los golpes de la vida, mientras reflexionan sobre su pasado y futuro.

¿CÓMO VER “NUESTROS DÍAS DORADOS”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “OUR GOLDEN DAYS”

REPARTO DE “NUESTROS DÍAS DORADOS”

  • Jung Il-woo como Lee Ji-hyeok
  • Jung In-sun como Ji Eun-oh
  • Yoon Hyun-min como Park Sung-jae
  • Chun Ho-jin como Lee Sang-cheol
  • Ban Hyo-jung como Jo Ok-rye
  • Kim Hee-jung como Kim Da-jeong
  • Yoon Joo-sang como Kim Jang-soo
  • Shin Soo-hyun como Lee Soo-bin
  • Son Sang-yeon como Lee Ji-wan
  • Kim Jung-young como Jeong Soon-hee
  • Yang Hyuk como Ji Kang-oh
  • Lee Tae-ran como Ko Seong-hee
  • Park Sung-geun como Park Jin-seok
  • Park Jung-yeon como Park Young-ra
  • Lim Young-joo como Oh Soo-jung
  • Kim Woon-kyo como Lee Ha-eun
  • Kim Cheong como Yang Mal-sook
  • Kim Jun-ho como Han Woo-jin
  • Jeong Ye-na como Jin Hong-mi
  • Yoon Hyun-sik como Yang Jin-goo
  • Kim Geon-ho como un compañero de club de Ji-hyeok
  • Kim Young-ah como Jeong Hyeon-su
  • Choi Kyu-jin como Min-woo
  • Nam Hae-joon como Min Jeong-ho​
  • Ko Won-hee como Jeong Bo-ah
  • Kwon Tae-won como Jeong Ho-yeong
Jung In-sun asume el rol de Ji Eun-oh, diseñadora de interiores, en la serie surcoreana "Nuestros días dorados" (Foto: Netflix)
Jung In-sun asume el rol de Ji Eun-oh, diseñadora de interiores, en la serie surcoreana "Nuestros días dorados" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “OUR GOLDEN DAYS”?

La primera temporada de “Nuestros días dorados” tiene 50 episodios, los cuales tienen una duración aproximada de 70 minutos.

TAGS