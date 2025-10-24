En “Nuestros días dorados” (“Our Golden Days” en inglés y “Hwaryeohan naldeul” en su idioma original), serie surcoreana que llega a Netflix, la vida de tres amigos, que se apoyan mutuamente para sobrellevar los fracasos, las relaciones y los golpes de la vida, cambiará cuando se desborden sus sentimientos. ¿Cuándo se estrenará el drama dirigido por Kim Hyung-seok? ¿Quiénes conforman el elenco?

La serie escrita por So Hyun-kyung tiene como protagonistas a Jung Il-woo, Jung In-sun, Chun Ho-jin y Lee Tae-ran. También cuenta con las actuaciones de Chun Ho-jin, Ban Hyo-jung, Kim Hee-jung, Yoon Joo-sang, Shin Soo-hyun, Son Sang-yeon, Kim Jung-young, Yang Hyuk, Lee Tae-ran, Park Sung-geun y Park Jung-yeon.

“Nuestros días dorados” se estrenó el 9 de agosto de 2025 en Corea del Sur. Se emite por el canal KBS2 los sábados y domingos a las 20:00 (hora local coreana). Mientras que a Netflix llegará a finales de octubre.

Jung Il-woo y Jung In-sun son los protagonistas de la nueva serie surcoreana "Nuestros días dorados" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “NUESTROS DÍAS DORADOS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Nuestros días dorados”, “tres amigos muy distintos se apoyan mutuamente para sobrellevar los fracasos, las relaciones y los golpes de la vida, mientras reflexionan sobre su pasado y futuro.”

¿CÓMO VER “NUESTROS DÍAS DORADOS”?

“Nuestros días dorados” se estrenará el sábado 25 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “OUR GOLDEN DAYS”

REPARTO DE “NUESTROS DÍAS DORADOS”

Jung Il-woo como Lee Ji-hyeok

Jung In-sun como Ji Eun-oh

Yoon Hyun-min como Park Sung-jae

Chun Ho-jin como Lee Sang-cheol

Ban Hyo-jung como Jo Ok-rye

Kim Hee-jung como Kim Da-jeong

Yoon Joo-sang como Kim Jang-soo

Shin Soo-hyun como Lee Soo-bin

Son Sang-yeon como Lee Ji-wan

Kim Jung-young como Jeong Soon-hee

Yang Hyuk como Ji Kang-oh

Lee Tae-ran como Ko Seong-hee

Park Sung-geun como Park Jin-seok

Park Jung-yeon como Park Young-ra

Lim Young-joo como Oh Soo-jung

Kim Woon-kyo como Lee Ha-eun

Kim Cheong como Yang Mal-sook

Kim Jun-ho como Han Woo-jin

Jeong Ye-na como Jin Hong-mi

Yoon Hyun-sik como Yang Jin-goo

Kim Geon-ho como un compañero de club de Ji-hyeok

Kim Young-ah como Jeong Hyeon-su

Choi Kyu-jin como Min-woo

Nam Hae-joon como Min Jeong-ho​

Ko Won-hee como Jeong Bo-ah

Kwon Tae-won como Jeong Ho-yeong

Jung In-sun asume el rol de Ji Eun-oh, diseñadora de interiores, en la serie surcoreana "Nuestros días dorados" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “OUR GOLDEN DAYS”?

La primera temporada de “Nuestros días dorados” tiene 50 episodios, los cuales tienen una duración aproximada de 70 minutos.