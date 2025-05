Si eres seguidor de las producciones originales de Netflix y quieres saber qué novedades trae el servicio de streaming en los próximos meses, no te puedes perder el evento Netflix Tudum 2025, el cual trae consigo primicias, actuaciones en directo y apariciones especiales de diversos artistas de la famosa plataforma de la “N” roja. Pero, ¿sabes cuándo, a qué hora y cómo ver la transmisión en vivo? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te contamos todo lo que debes conocer al respecto.

Vale precisar que el evento lleva el nombre del popular sonido que se oye antes de disfrutar de cualquier producción de Netflix y se emite desde Los Ángeles, California.

Además, este año, cuenta con la presencia de importantes figuras de proyectos como “Emily in Paris”, “Frankenstein”, “Happy Gilmore 2”, “Love Is Blind”, “One Piece”, “Outer Banks”, “The Rip”, “Squid Game”, “Stranger Things”, “America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”, “The Life List”, “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, “Wednesday”, “WWE”, entre otros.

¿CUÁNDO SE TRANSMITE NETFLIX TUDUM 2025?

Netflix Tudum 2025 se emite el sábado 31 de mayo del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE TRANSMITE NETFLIX TUDUM 2025?

El horario de transmisión del evento varía de acuerdo con el lugar en el que te encuentres, por lo que debes revisar la siguiente lista antes de verlo.

Horario según el país:

Estados Unidos: 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET)

5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m. del domingo

¿CÓMO VER EL EVENTO NETFLIX TUDUM 2025?

Tal como te puedes imaginar, Netflix Tudum 2025 es una producción exclusiva de Netflix. Entonces, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

EL EQUIPO DETRÁS DE NETFLIX TUDUM 2025

Este es un evento de Silent House Productions y tiene a Mark Bracco, Linda Gierahn y Elizabeth Kelly como productores ejecutivos.

LOS ARTISTAS QUE APARECERÁN EN NETFLIX TUDUM 2025

Entre las estrellas confirmadas para aparecer en el Netflix Tudum 2025, se encuentran:

Sofia Carson , conductora del espectáculo.

, conductora del espectáculo. Lady Gaga , cantante con una presentación especial.

, cantante con una presentación especial. Lee Jung-jae, el protagonista de “El juego del calamar”.

Lista de los artistas invitados a Netflix Tudum 2025, evento en directo de la plataforma de streaming de la "N" roja (Foto: Netflix)