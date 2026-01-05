Una década después de su llegada a las pantallas, “Stranger Things” se despide con un último regalo para sus fans. Y es que Netflix lanza “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” (en español: “Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5″), el documental que promete llevar a los espectadores al detrás de las cámaras de la temporada final de una de las series más populares de la plataforma de streaming de la “N” roja. ¡Y trae consigo varios secretos del rodaje!

Vale precisar que la noticia fue confirmada la mañana del lunes 5 de enero del 2026, tomando por sorpresa a miles de seguidores de la franquicia creada por los hermanos Duffer.

De esta manera, bajo la dirección de Martina Radwan y la producción de Angus Wall, Terry Leonard y Kent Kubena, este filme busca ser tan memorable como la serie que documenta.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE “ONE LAST ADVENTURE: THE MAKING OF STRANGER THINGS 5”?

“One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” nos ofrece la oportunidad de volver una última vez a Hawkins... esta vez para ver cómo se construyó la magia detrás de las cámaras.

Y es que el documental registra los años de trabajo invertidos en cerrar la historia, siguiendo al elenco, los creadores y el resto del equipo mientras se despedían de la serie que los cambió para siempre.

Por supuesto, esto implica que podremos tener acceso al proceso creativo de Matt y Ross Duffer, la lectura final del guion, el trabajo en la sala de escritores y los detalles del último día de rodaje.

Asimismo, seremos testigos de la construcción de las secuencias de acción y hasta la aplicación del maquillaje de Vecna.

Es decir, es una invitación a celebrar no solo el final de “Stranger Things”, sino también a las personas que hicieron posible que esta historia se convirtiera en un fenómeno global.

EL TRÁILER DEL DOCUMENTAL “ONE LAST ADVENTURE: THE MAKING OF STRANGER THINGS 5”

LOS ACTORES QUE APARECEN EN “ONE LAST ADVENTURE: THE MAKING OF STRANGER THINGS 5”

Además del equipo detrás de cámaras, el documental cuenta con la participación del elenco principal de la temporada final.

Este incluye a Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Brett Gelman (Murray Bauman), Linda Hamilton (la Dra. Kay) y Jamie Campbell Bower (Vecna).

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ONE LAST ADVENTURE: THE MAKING OF STRANGER THINGS 5″?

“One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” se estrena en Netflix el lunes 12 de enero del 2026.

Entonces, para disfrutar de la película documental sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

Charlie Heaton, Joe Keery, Natalia Dyer y Maya Hawke despidiéndose de sus personajes en el documental "Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5" (Foto: Netflix)