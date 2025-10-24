En la segunda temporada de “Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This” en su idioma original), la historia de amor de Joanne (Kristen Bell), una agnóstica presentadora de pódcast, y Noah (Adam Brody), un rabino muy atractivo y muy poco convencional, continúa. Una vez más, la pareja tiene que superar algunos obstáculos para que su relación funcione. Pero ¿esta serie de Netflix se basa en una historia de la vida real?

En los primeros episodios de la nueva entrega de la comedia romántica creada por Erin Foster, Joanne y Noah se dan cuenta, durante una reunión con sus amigos, que el tema de la conversión al judaísmo aún es un problema. Mientras ella creía que la conversión estaba descartada, él pensaba que su novia solo necesitaba más tiempo para tomar esa importante decisión.

Aunque consiguen llegar a un acuerdo respecto a ese tema, aún deben lidiar con las objeciones de Bina Roklov (Tovah Feldshuh), las distintas tradiciones de cada familia, las dudas sobre llevar su relación al siguiente nivel y la sensación de Joanne de no sentirse lista para convertirse al judaísmo.

En la segunda temporada de "Nadie quiere esto", Noah (Adam Brody) y Joanne (Kristen Bell) deben tomar una importante decisión sobre su futuro (Foto: Netflix)

“NADIE QUIERE ESTO” ¿ESTÁ INSPIRADA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta corta es sí. “Nadie quiere esto” está inspirada en la historia de amor real de la creadora Erin Foster con su esposo, Simon Tikhman. La exitosa serie de Netflix no retrata fielmente el romance de esta pareja, pero se inspira en varios momentos y experiencias de la pareja.

Erin Foster también conduce un podcast con su hermana Sara Foster, The World’s First Podcast, y se convirtió al judaísmo antes de su boda en la víspera de Año Nuevo de 2019. Aunque Simon también es judío como Noah, y es hijo de inmigrantes judíos rusos, no es rabino, es dueño de una discográfica y representante de talentos.

Mientras en la ficción, la pareja se conoció en una reunión de amigos, en la vida real se conocieron en un gimnasio de Los Ángeles en 2018. Un año después se comprometieron, celebraron su boda en la Nochevieja en 2019 y tuvieron a su primera hija en mayo de 2024.

Lo que es real y lo que no en “Nadie quiere esto”

A pesar de que Erin y Simon también superaron pruebas para tener una relación estable, no se compara al drama por el que atraviesan Joanne y Simon. Foster ha calificado la serie como una “carta de amor” a su matrimonio. “No siento que la primera temporada fuera más fiel a mi vida, y la segunda es más ficción. Ambas son realmente una mezcla”, aseguró.

Erin Foster retrato varios momentos de su historia con su esposo en “Nobody Wants This”. Uno de ellos es el día que Noah conoce a los padres de Joanne. La ropa que utiliza y el gran ramo de flores que lleva fue algo que Simon hizo en su momento.

Por otro lado, Morgan (Justine Lupe) no está basada en Sara Foster. “Morgan definitivamente no es como yo, pero es un personaje muy divertido”, indicó Sara en The World’s First Podcast .“El personaje de la hermana no se parece en nada a Sara”, reiteró Erin. “Eso también fue intencional. Quería crear una dinámica divertida entre hermanas”.