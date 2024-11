“Nacidas para brillar” (“Born for the Spotlight” en inglés y “Ying hou” en su idioma original) es una serie taiwanesa de Netflix escrita y dirigida por Yen Yi-wen (“The Making of an Ordinary Woman”) y que sigue a las actrices Chou Fan y Hsueh Ya-chih, quienes se distanciaron debido a un conflicto en la boda de la segunda. No obstante, ellas deben volver a trabajar juntas cuando el director Li Tzu-chi elija a Chou como la protagonista de su próxima película. ¿Quieres conocer más detalles sobre el nuevo drama?

La esperada ficción producida por Olive Ting (“Oh No! Here Comes Trouble”) tiene como protagonistas a Hsieh Ying-xuan, Cheryl Yang y Hsueh Shih-ling, mientras que Annie Chen, Hsieh Chiung-hsuan, Yang Kuei-mei, Chung Hsin-ling, Tseng Wan-ting, Chloe Lin, Rd Huang y Zhan Huai-yun también son parte del elenco.

“Hsieh y yo ya nos conocíamos desde hacía algún tiempo antes de que comenzara el rodaje. Esta colaboración es la primera vez que trabajamos juntas después de muchos años de amistad. Cada vez que compartimos una escena, Hsieh aportaba una energía tan genuina y poderosa. Hubo momentos en los que nos abrazamos en nuestro personaje, e incluso después de que el director dijera ‘corten’, Hsieh no me soltó de inmediato, sino que me dio unas palmaditas suaves en la espalda; es un gesto muy cálido. Es una compañera excepcionalmente amable e inspiradora”, indicó Cheryl Yang a Tudum.

Hsieh Ying-xuan, Cheryl Yang y Hsueh Shih-ling encabezan el elenco de la serie taiwanesa "Nacidas para brillar" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “NACIDAS PARA BRILLAR”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Nacidas para brillar’ nos cuenta la apasionante historia de una aspirante a actriz y de la amistad entre dos intérpretes de primera línea que persiguen sus sueños y se enfrentan al despiadado mundo del espectáculo en Taiwán”.

Para la directora y guionista Yen, se trata de una representación realista de actrices que se desenvuelven en la a menudo cruel industria del entretenimiento. “Marilyn Monroe dijo una vez: ‘Debajo del maquillaje y detrás de la sonrisa, solo soy una chica que desea el mundo’. Creo que esta cita resume perfectamente Born for the Spotlight. Una actriz encarna una dualidad: puede ser orgullosa pero frágil, confiada pero insegura. A través de esta serie, espero mostrarle a la audiencia la dualidad de las actrices, tanto dentro como fuera de la pantalla”, señaló a Tudum.

¿CÓMO VER “NACIDAS PARA BRILLAR”?

“Nacidas para brillar” se estrenará el jueves 7 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama taiwanes solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “NACIDAS PARA BRILLAR”

REPARTO DE “NACIDAS PARA BRILLAR”

Hsieh Ying-xuan como Hsueh Ya-chih

Cheryl Yang como Chou Fan

Hsueh Shih-ling como Tzu-chi

Annie Chen como Hsin-ni

Cherry Hsieh

Yang Kuei-mei

Chung Hsin-ling como Ms. Chubby

Vicky Tseng como Yin-yin

Chloe Lin como Ai-ma

RD Huang como Gecko

Zhan Huai-yun

Chan Tzu-hsuan como Ms. Pumpkin

Angel Lee como TB

Liu Kuan-ting

Las actrices Chou Fan y Hsueh Ya-chih tomaron camino separados tras el incidente que terminó con su amistad en la serie taiwanesa "Nacidas para brillar" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “NACIDAS PARA BRILLAR”?

“Nacidas para brillar”, producida por la compañía Third Man Entertainment, tiene 12 capítulos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “NACIDAS PARA BRILLAR”?

La fotografía principal de “Nacidas para brillar” comenzó a fines de abril de 2023 y el rodaje se llevó a cabo en un club nocturno en el distrito de Zhongshan, Taipei, el 27 de abril. También se grabó en Illume Taipei el 26 de mayo. La filmación terminó a mediados de julio del mismo año.