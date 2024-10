Octubre está a punto de concluir, pero eso no significa que Netflix se despida del mes. Con el Halloween a la vuelta de la esquina, la plataforma ha ampliado su catálogo con varios títulos de terror y suspenso. Y para cerrar con broche de oro, el 31 llega a las pantallas la serie tailandesa “No vengas a casa”, que promete mantenerte al borde del asiento de principio a fin, haciendo que devores tus snacks y termines mordiendo tus uñas.

Sin duda, lo que se verá en esta producción asiática generará sensaciones de miedo de principio a fin, en especial con las revelaciones que se irán descubriendo poco a poco con una casa que ya no es el terruño familiar, sino el escenario de cosas trágicos, lo que provoca un suspenso de aquellos. Si eres uno de los fanáticos de este tipo de contenido no te tomarás mucho tiempo de pensar si verla o no, ya que es algo obligatorio dentro de ti, así que alístate para una buena maratón.

¿DE QUÉ TRATA “NO VENGAS A CASA”?

La serie “No vengas a casa” nos sumerge en un inquietante misterio que transforma la noción de hogar en un espacio aterrador y lleno de secretos. Estrenándose el 31 de octubre, justo en Halloween, la producción nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa regresar a un lugar que debería ser un refugio. La trama sigue a Varee y su hija Min, quienes vuelven a la ancestral casa Jarukanant, solo para encontrarse con que el hogar familiar ha dejado de ser un santuario y se ha convertido en un laberinto de oscuros secretos.

La desaparición de Min desencadena una serie de eventos que llevan a un oficial de policía a investigar el misterio que envuelve a la casa. A medida que se desarrolla la trama, los espectadores se ven inmersos en un torbellino de pistas y revelaciones, cada una más escalofriante que la anterior. La atmósfera opresiva de la casa, diseñada con una arquitectura que fusiona influencias chinas y europeas, se convierte en un personaje por derecho propio, intensificando la tensión y el suspenso de la historia.

El director Woottidanai Intarakaset, quien debuta en la dirección de series de larga duración, ha plasmado su visión en cada rincón de la casa Jarukanant, asegurando que no solo sirva como escenario, sino que también complemente la narrativa. A través de sus decisiones creativas, la casa se convierte en un reflejo de los miedos y ansiedades de los personajes, haciendo que los espectadores cuestionen la seguridad de su propio hogar. En sus propias palabras, Woottidanai ha puesto “todo su corazón y alma” en este proyecto, creando una obra que desafía las expectativas.

“No vengas a casa” es una serie que, más allá de su atractivo visual y su intrigante guion, invita a explorar los conceptos de familia y pertenencia en un contexto donde la confianza se convierte en desconfianza. Con cada episodio, los espectadores se adentran más en un viaje oscuro y envolvente que resuena con los temores universales asociados a lo desconocido. Así, esta producción no solo es un entretenimiento para la noche de Halloween, sino un recordatorio escalofriante de que a veces, el verdadero terror acecha en los lugares que deberían ser más seguros.

La serie "No vengas a casa" gira en torno a los misterios de una vieja casa (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “NO VENGAS A CASA”

ACTORES DE “NO VENGAS A CASA”

Woranuch BhiromBhakdi

Pitchapa Phanthumchinda

Cindy Sirinya Bishop

Ploypaphas Fonkaewsiwaporn

Sahaschai Chumrum

Vithaya Pansringarm

¿CÓMO VER “NO VENGAS A CASA”?

La serie tailandesa “No vengas a casa” se estrena en la plataforma de Netflix este jueves 31 de octubre. Desde ese día, todos los clientes que cuenten con una suscripción pagada vigente podrán disfrutar de cada una de las escenas de esta producción, en la que el suspenso y miedo dominará de principio a fin.