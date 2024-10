“My Hero Academia: You’re Next”, la última película del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, se estrenó el 2 de agosto del 2024 en Japón, pero llegó a los cines de Estados Unidos y Latinoamérica el 10 de octubre, mientras que en España está disponible desde el 11 de octubre. Además, tras el final de la séptima temporada de “Boku no Hīrō Akademia”, los fanáticos se preguntan por la ubicación en la línea de tiempo del anime.

El nuevo largometraje de la franquicia fue dirigido por Tensai Okamura a partir de un guión escrito por Yōsuke Kuroda y se desarrolla después de la Guerra de Liberación Paranormal cuando Izuku Midoriya y sus compañeros de la Clase 1-A se unen para ayudar a los Héroes a rastrear a los Jailbreakers que han proliferado en Japón.

En esta nueva aventura, los protagonistas de “My Hero Academia: You’re Next” se encuentran con más problemas de los que esperaban cuando tienen que detener una misteriosa fortaleza gigante y a un hombre que se parece al antiguo ‘Símbolo de la Paz’. Entonces, ¿en qué momento exacto se ambienta esta película?

"My Hero Academia: You’re Next", la última película del anime, presentó un nuevo villano (Foto: Bones)

¿CUÁL ES LA UBICACIÓN DE “YOU’RE NEXT” EN LA LÍNEA DE TIEMPO DE “MY HERO ACADEMIA”?

“My Hero Academia: You’re Next”, producida por Bones, se desarrolla exactamente después del cuarto episodio de la temporada 7 del anime original. En “The Story of How We All Became Heroes”, Yuuga Aoyama se revela como traidor y es considerado un villano debido a su relación con All For One.

De hecho, esa es la razón por la que no aparece en la cinta que tiene una duración de 110 minutos. Otra pista que confirma la ubicación de esta película en la línea de tiempo de la serie principal es que en el capítulo antes mencionado, la Clase 1-A está dividida en tres equipos para perseguir a los jailbreakers. Uno liderado por Bakugo, uno por Shoto y el otro por Deku, alineación que se mantiene hasta el principio del largometraje.

Al inicio de la séptima entrega del anime, la lucha entre Star and Stripe y Shigaraki está llegando a su fin, pero Shigaraki resulta gravemente herido y pasa una semana recuperándose de sus heridas, algo que se menciona en “My Hero Academia: You’re Next”, que se desarrolla en solo un o dos días de dicha semana.

La película "My Hero Academia: You’re Next" tiene lugar después de la Guerra de Liberación Paranormal (Foto: Bones)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT” EN STREAMING?

Después de su estreno en cines, “My Hero Academia: You’re Next” estará disponible en Crunchyroll, pero aún no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento. Considerando que la película llega a Alemania y Austria recién el 29 de octubre, es probable que se una al catálogo del popular servicio de streaming entre finales del 2024 y principios del 2025.