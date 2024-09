“Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez” es la nueva producción de Netflix dentro de su exitosa franquicia “Monster”, que empezó con “La historia de Jeffrey Dahmer”. Aunque ha recibido comentarios positivos, Erik Menendez, involucrado en los hechos reales, ha criticado duramente la forma en que la serie ha retratado su vida, avivando la polémica sobre este thriller.

Netflix sigue incursionando su universo “Monster” para este 2024, y no hubo mejor manera de haberlo que con “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”, el famoso thriller que narra uno de los crímenes más sonados de fines de los 80 sucedidos en Estados Unidos: el parricidio de los Menendez.

En líneas generales, la crítica ha comenzado a elogiar el desarrollo de la trama, mientras que los fans y amantes de las series no han dejado de elogiar el cast de Ryan Murphy al momento de conformar los actores. No obstante, no todo es color de rosa para esta serie basada en hechos reales, ya que el mismo Erik Menendez decidió dar su opinión desde la cárcel respecto a la forma en que se han retratado los acontecimientos sucedidos en Beverly Hills hace 35 años.

¿QUÉ DIJO ERIK MENENDEZ SOBRE “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”?

A través de la cuenta X de su esposa, Tammi Menéndez, Erik Menéndez, condenado junto a su hermano Lyle por el asesinato de sus padres, publicó una declaración en la que afirmaba que la serie dramática perpetuaba ciertas falsedades sobre su caso, alegando que son “representaciones ruinosas de los personajes” de ambos (su hermano y él).

En esa línea, el acusado de parricidio acusó directamente a Murphy de tener malas intenciones debido a la trama que elaboró para la serie de Netflix.“Con gran pesar digo que creo que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin mala intención”, sostuvo Menéndez en la declaración compartida en redes sociales.

Esta imagen de archivo del 2 de febrero de 1995 muestra a Erik (izquierda) y Lyle (derecha) Menéndez conversando en la sala del tribunal durante una audiencia en Los Ángeles. Los hermanos Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 17 de abril por el asesinato de sus padres (Foto: KIM KULISH / AFP FILES / AFP)

Desde la cárcel RJ Donovan en San Diego, donde cumple cadena perpetua junto a su hermano Lyle, Erik Menéndez ha arremetido contra la serie, calificándola de “deshonesta” al revivir falsos relatos sobre sus vidas y manipular temas como el abuso sexual y el trauma masculino.

Además, el hermano de Lyle Menendez manifestó sentirse afligido por lo que percibe como un retroceso en la manera en que se aborda el trauma infantil, y criticó la serie por difundir mentiras y calumnias dañinas.

“MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”: LA CARTA COMPLETA DE ERIK MENENDEZ SOBRE LA SERIE BASADA EN EL ASESINATO DE SUS PADRES

A pesar de que la serie está teniendo un auge increíble en Netflix, Erik Menendez se ha mostrado totalmente ajeno a validar la historia recreada por Ryan Murphy. Su declaración completa dice lo siguiente:

“Creía que habíamos superado las mentiras y las representaciones ruinosas de Lyle, creando una caricatura de Lyle basada en mentiras horribles y descaradas que abundan en el programa. Solo puedo creer que lo hicieron a propósito. Con gran pesar digo que creo que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin malas intenciones”, en alusión a la crítica hacia el showrunner.

“Es triste para mí saber que la representación deshonesta de Netflix de las tragedias que rodean nuestro crimen ha hecho que las dolorosas verdades retrocedan varios pasos en el tiempo, a una época en la que la fiscalía construyó una narrativa sobre un sistema de creencias de que los hombres no eran abusados sexualmente y que los hombres experimentaban el trauma de la violación de manera diferente a las mujeres. Esas horribles mentiras han sido cuestionadas y expuestas por innumerables víctimas valientes en las últimas dos décadas que han superado su vergüenza personal y han hablado con valentía. Así que ahora Murphy da forma a su horrible narrativa a través de representaciones viles y espantosas de los personajes de Lyle y de mí y calumnias desalentadoras”, añadió Erik Menendez sobre la forma en la que es retratado en la serie de Netflix.

Cooper Koch y Nicholas Alexander Chávez interpretan a Erik y Lyle Menendez, respectivamente (Foto: Netflix)

“¿No basta con la verdad? Dejemos que la verdad siga siendo la verdad. Qué desmoralizante es saber que un hombre con poder puede socavar décadas de progreso en la lucha por arrojar luz sobre el trauma infantil. La violencia nunca es una respuesta, nunca es una solución, y siempre es trágica. Por eso, espero que nunca se olvide que la violencia contra un niño crea cientos de escenas de crímenes horrendas y silenciosas, oscuramente ensombrecidas por el brillo y el glamour, y que rara vez se exponen hasta que la tragedia penetra en todos los involucrados. A todos los que me han tendido la mano y me han apoyado, gracias desde el fondo de mi corazón”, finalmente, agradece a todos los que han podido ayudarlo desde el momento en que se convirtió en convicto.