La serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” ha conseguido el éxito y la repercusión mediática de su predecesora, “Dahmer”, en la plataforma de streaming Netflix. Al ser una adaptación televisiva, como sucedió en la temporada 1 de la saga true crime, hay algunas diferencias entre lo que se registró en la vida real y lo que se adapta en la televisión. Por ello, muchos espectadores se han preguntado si el ataque cardíaco de un miembro del jurado del segundo juicio de los hermanos pasó realmente o fue un ingrediente dentro de la narrativa del programa de Ryan Murphy.

El asesinato de José y Kitty Menendez conmocionó a Estados Unidos durante 1989. La producción televisiva presentó muy gráficamente cómo los personajes de Lyle y Erik asesinaron a sus padres con escopetas.

El primer episodio marca la pauta del crimen, la culpa y otros contextos alrededor de los condenados a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Para llegar a la sentencia, la serie también reconstruye el proceso judicial y los incidentes más importantes de esa instancia del caso.

¿CÓMO FUE REALMENTE EL ATAQUE CARDÍACO DE LA INTEGRANTE DEL JURADO DE LOS HERMANOS MENENDEZ?

En la vida real, Leigh, la presidenta e integrante del jurado del segundo juicio de los hermanos Lyle y Erik Menendez, sufrió un ataque cardíaco cuando tenía una discusión sobre el caso del doble homicidio.

Mientras daba sus alegatos de manera enfática, la mujer se agarró el pecho y se descompensó al sufrir un mal en el corazón. Por eso, junto a una mujer embarazada, que no aparece en la serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” de Netflix, fue reemplazada por otra mujer y un varón.

De esta forma, en el segundo juicio contra los acusados de asesinar a sus padres, el jurado fue conformado por cuatro mujeres y ocho varones y el veredicto final fue que los denunciados eran culpables de asesinato en primer grado.

Lo que pasó en la vida real con el miembro del jurado y lo que se vio en la producción televisiva de Ryan Murphy no han diferido de manera considerable, más allá de algunos detalles propios de las adaptaciones televisivas.

