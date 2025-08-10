“Mi año en Oxford” no solamente nos ha cautivado por su historia de amor cargada de romance y comedia, también por los diálogos que escuchamos a lo largo de la trama. Si también te emocionó hasta las lágrimas esta película, te dejo las cinco mejores frases que se dijeron.

Este drama romántico está disponible a nivel mundial en Netflix desde el pasado 1 de agosto de 2025; por tanto, para disfrutarlo, solamente debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Corey Mylchreest y Sofia Carson aportaron una energía emotiva a "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

A continuación, las frases que quizá dejaron una huella imborrable en los corazones de la audiencia, que siguió el amor de Anna y Jamie:

“¿Crees que las cosas sólo tienen sentido si duran para siempre?”

A lo largo de la película se tocan temas como la fugacidad de la vida, mientras que algunos piensan que las cosas que consiguen solamente tendrán sentido si las acompañan por el resto de sus días, aquí vemos que no siempre es lo más importante. Lo que nos lleva a disfrutar cada instante, pues debemos tener claro que nada dura eternamente. Esto une más a Jamie y Anna.

“Creo que no hay mejor olor en el mundo que el de los libros viejos”

Con esta frase, Anna deja claro que su intención de estudiar en Oxford, lejos de Estados Unidos, surgió de la necesidad de sentir la emoción que le produce estar rodeada de libros antiguos y estar en una biblioteca. Cuando escucha esto, Jamie se da cuenta de las cosas en común que tiene con la joven.

“No vives más. Simplemente mueres más lento”

Tras encontrar a Jamie en su último tratamiento, él le cuenta a Anna cuán dolorosa fue la pérdida de su hermano, quien recibió un tratamiento que le dio más tiempo de vida, pero no el que hubiese querido. Llevándolo a su caso, dice que quiere vivir bien y feliz, y no pasar sus días pensando que podría tener mayores esperanzas, algo que no lo dejaría disfrutar.

“La poesía se puede enseñar. Pero en realidad, hay que vivirla. Déjala entrar y deja que cambie tu vida”

Luego de la muerte de su amado, Anna se da cuenta que gracias a la poesía no solamente aprendió más de literatura, también pudo unir su vida a la de Jamie, ayudándola a crecer como persona y la idea de vivir a plenitud el momento.

“Nunca deberías arrepentirte de lo que haces. Solo deberías arrepentirte de lo que no haces”

Cuando Anna decide quedarse en Oxford, defiende su posición ante Jamie, quien piensa que lo está haciendo por él y como no quiere arruinar su futuro trata de convencerla, pero la joven le dice que es su deseo gracias al impacto que tuvo sobre ella y sobre su futuro. Es así que al fallecer su pareja, ocupa su puesto.