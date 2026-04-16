Los protagonistas de “Machos alfa” (“Alpha Males” en inglés) se estrellan con la realidad y deben enfrentar las consecuencias: divorcios, batallas por la custodia, autocaravanas e hipotecas en la quinta temporada de la serie española de Netflix creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, junto a Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor. ¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Luego de las decisiones cuestionables que tomaron Pedro (Fernando Gil), Raúl (Raúl Tejón), Santi (Gorka Otxoa) y Luis (Fele Martínez) en la nueva entrega, toman otra: fundar “Pacto Patriarcal, S.L.”. Ellos creen que la solución a sus crisis de identidad es vivir juntos y sin mujeres.

Por supuesto, Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero regresan como los protagonistas de la quinta temporada de “Machos alfa”. A ellos se unen María Adánez, Diego Martín, Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd.

Fernando Gil interpreta a Pedro, Gorka Otxoa interpreta a Santi y Raúl Tejón interpreta a Raúl en la quinta temporada de "Machos alfa" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la quinta temporada, “tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los ‘Machos Alfa’ se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna ‘Pacto Patriarcal, S.L.’ un gran plan maestro para ser felices entre colegas.

Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.”

Por lo que he visto en el tráiler, los protagonistas buscan refugio en una “comuna masculina” debido a que tienen dificultades para entender su rol en el siglo XXI. Mientras lidian con el divorcio, Luis y Raquel tienen citas con otras personas que les hacen cuestionarse si están tomando la decisión correcta.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”?

La quinta temporada de “Machos alfa” se estrenará el viernes 17 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”

REPARTO DE LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”

Gorka Otxoa como Santiago ‘Santi’ Peralta

Fele Martínez como Luis Bravo

Fernando Gil como Pedro Aguilar Prieto

Raúl Tejón como Raúl Camacho Sanchís

Paula Gallego como Alejandra ‘Álex’ Peralta Martínez

Raquel Guerrero como Esther Alonso

María Hervás como Daniela Galván

Kira Miró como Luz Ferreiro

Marta Hazas como Marimar

Paloma Bloyd como Irene

Cayetana Cabezas como Blanca Martínez

Irene Arcos como Paz Artigas

María Adánez

Diego Martín

Fele Martínez retoma el papel de Luis en la quinta temporada de "Machos alfa", donde gestiona un complejo divorcio (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”?

La quinta temporada de “Machos alfa”, dirigida por Laura Caballero, tiene seis episodios, al igual que la anterior entrega.