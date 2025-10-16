Phil Johnston (“Ralph el Demoledor” y “Zootopia”) fue el encargado de dirigir y coescribir “Los Cretinos” (“The Twits” en su idioma original), comedia musical animada de Netflix que se basa libremente en la novela infantil de Roald Dahl de 1980. La película sigue a unos huérfanos valientes que deciden hacerle frente a una pareja de personas desagradables y odiosas que planea apoderarse de la ciudad.

Los Twit son los propietarios del parque de atracciones más repugnante, peligroso y estúpido del planeta que quieren apoderan de la ciudad, así que dos huérfanos se unen a una familia de animales mágicos, llamados los Muggle-Wump, para evitar que los villanos se salgan con la suya.

“Los Cretinos”, que cuenta con un elenco de voces encabezado por Margo Martindale, Johnny Vegas, Natalie Portman, Emilia Clarke, Maitreyi Ramakrishnan, Ryan Lopez, Jason Mantzoukas, Timothy Simons, Alan Tudyk y Nicole Byer, se estrena el 17 de octubre de 2025 en Netflix. Pero la crítica especializada ya tiene una opinión sobre la película.

Margo Martindale presto su voz a Mrs. Twit en la comedia animada "Los Cretinos" (Foto: Netflix)

LO QUE DICE LA CRÍTICA SOBRE “LOS CRETINOS” DE NETFLIX

La crítica está dividida con respecto a “The Twits”, ya que aunque encuentran algunos aspectos positivos en la nueva película animada de Netflix, identifican más detalles negativos en la animación y en la trama. Para algunos, solo guarda un parecido superficial con su fuente original.

No obstante, otros resaltan el mensaje de la cinta. “Que la película tenga un argumento moral tan sólido y oportuno hace que uno reconsidere sus méritos creativos”, señaló Richard Lawson de The Hollywood Reporter.

Peter Debruge de Variety:

“”The Twits" adopta prácticamente la misma energía frenética de innumerables dibujos animados de Nickelodeon y DreamWorks, a la vez que potencia la paleta de colores rosa y azul (y los diseños asimétricos de personajes) que Henry Selick introdujo en Laika. Incluso tiene canciones, cortesía de David Byrne, ninguna lo suficientemente pegadiza como para perdurar más allá de la película.”

Richard Lawson de The Hollywood Reporter:

“Esta es, en mi opinión, la primera película infantil animada que hace una alusión tan directa al trumpismo, a la locura generalizada de desquiciamiento colectivo que ha atrapado a cada vez más personas (jóvenes y mayores por igual, lamentablemente) en los últimos 10 años. Que una película para niños busque alegorizar eso —hablar específicamente de la sensación de ver a personas obviamente malas ascender a posiciones de poder mientras vende una narrativa falsa sobre el regreso a un Edén perdido— es bastante notable.”

Cath Clarke de The Guardian:

“La historia es más floja que la del Sr. Twit, lo cual es una lástima, ya que fue producida, dirigida y coescrita por Phil Johnston, cuyos créditos anteriores incluyen ingeniosas e imaginativas animaciones familiares como Ralph el Demoledor y Zootrópolis . En una desastrosa desfiguración de la historia de Dahl”.

Gregory Nussen en Screen Rant:

“”The Twits" es probablemente un poco larga, sobre todo en la segunda mitad, cuando la película se empantana en un juego de ojo por ojo. Puede resultar un poco agotador verse obligado a adoptar el punto de vista implacablemente grosero de los villanos, pero, por otro lado, el doblaje en general es notablemente expresivo.”

Guillermo Bibbiani de The Wrap:

“Hoy en día, todas las películas infantiles parecen desesperadas. Solo quieren caer bien, lo que suele significar que no se arriesgan. ‘The Twits’ no busca caer bien, y eso es mérito de los cineastas. Bien por ellos por hacer algo raro y asqueroso, que no puede gustar a todo el mundo. Lo malo es que no estoy seguro de que esto le guste a nadie.”