La divertida trama de “Los Cretinos”, la película animada de Netflix

Dirigida y coescrita por Phil Johnston, “Los Cretinos” (“The Twits” en su idioma original) es una película animada de Netflix que sigue a dos niños que se alían con una familia de animales mágicos para detener a una pareja de odiosos y malvados villanos que tiene un plan para apoderarse de la ciudad. ¿Quieres conocer más detalles de la comedia musical?

La cinta escrita por Phil Johnston (“Ralph el Demoledor” y “Zootopia”) y Meg Favreau cuenta con un reparto vocal que incluye a Margo Martindale, Johnny Vegas, Natalie Portman, Emilia Clarke, Maitreyi Ramakrishnan, Ryan Lopez, Jason Mantzoukas, Timothy Simons, Alan Tudyk y Nicole Byer.

¿EN QUÉ SE BASA “LOS CRETINOS”?

“Los Cretinos” está basada libremente en la novela infantil de Roald Dahl de 1980. Se trata de la undécima novela del autor británico de ascendencia noruega que tiene 19 novelas, 13 colecciones de libros y un puñado de poemas y guiones.

Sobre su trabajo en la película, Phil Johnson señaló: “Siempre me han atraído los personajes reprensibles. No sé qué dice esto de mí, y la verdad es que no quiero investigarlo. La cuestión es que, de niño, ‘Los Cretinos’ era mi libro favorito. Me encantan los Cretinos y sus terribles travesuras. Me encanta su falta de autoconciencia, higiene personal y cualquier atisbo de decencia humana. Y me encanta esta película porque nos recuerda que a los cretinos como ellos, cuyas emociones por defecto son la ira y la venganza, no se les puede permitir triunfar en nuestro mundo.”

Margo Martindale como la Sra. Twit y Johnny Vegas como el Sr. Twit en la película animada "Los Cretinos" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LOS CRETINOS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Los Cretinos”, “el señor y la señora Twit, alias los Cretinos, son las personas más malas, apestosas y repulsivas del mundo, además de ser los propietarios del parque de atracciones más repugnante, peligroso y estúpido del planeta. Pero cuando, encima, se apoderan de la ciudad, dos valientes huérfanos y una familia de animales mágicos deberán ponerse a su nivel y jugar sucio para salvarla.

‘The Twits’ es una película rematadamente divertida y trepidante —plagada de las tretas de la pareja, desde los gusanos-espaguetis al espantoso encogimiento—, pero también habla de la eterna batalla entre la crueldad y la empatía. Un relato ideal para los tiempos que corren."

¿CÓMO VER “LOS CRETINOS”?

“Los Cretinos” se estrenará el viernes 17 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película animada solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE TWITS”

REPARTO DE VOCES DE “LOS CRETINOS”

Margo Martindale como Mrs. Twit

Johnny Vegas como Mr. Twit

Natalie Portman como Mary Muggle-Wump

Emilia Clarke como Pippa

Maitreyi Ramakrishnan como Beesha

Ryan Lopez como Bubsy

Jason Mantzoukas como Mayor Wayne John John-John

Timothy Simons como Marty Muggle-Wump

Alan Tudyk como Sweet Toed Toad

Nicole Byer como Beverly Onion

Mark Proksch como Horvis Dungle

Rebecca Wisocky com Dee Dumdie-Dungle

Charlie Berens como Gorb Klurb

Dos niños valientes están dispuestos a detener a las personas más malas, apestosas y repulsivas del mundo en la película animada "Los Cretinos" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE TWITS”?

“Los cretinos”, que cuenta con Phil Johnston, Maggie Malone y Daisy May West como productores, tiene una duración de 98 minutos, es decir, 1 hora 38 minutos.