“La vecina perfecta” es el documental que nos muestra cómo un problema entre vecinos dio un giro fatal y estremeció a los ciudadanos de Florida en el año 2023. A raíz de que este trágico suceso marcó a todos, te doy a conocer la verdadera historia de la muerte de Ajike Owens a manos de Susan Lorincz.

Vale precisar que “The Perfect Neighbor” (en inglés) aterriza en el gigante de streaming el 17 de octubre de 2025. Está dirigido y producido por Geeta Gandbhir, cuya cuñada era la mejor amiga de la víctima. El documental, que es narrado a través de imágenes de una cámara corporal policial, explora las disputas que llevaron al asesinato.

Afiche de "La vecina perfecta" que presentó Netflix (Foto: Message Pictures / Park Pictures / SO'B Productions / AFP)

UNA VECINA INTOLERANTE

Desde que llegó a vivir a Ocala, Florida, Susan Lorincz hizo saber a todos que no soportaba la bulla de cualquier índole; por tal motivo, les dijo a los hijos de sus vecinos, quienes eran menores de edad, que no podían pasear o jugar con el balón. Si bien, los niños solamente buscaban distraerse fuera de sus casas, cada vez que lo hacían ella se incomodaba por el más mínimo de sus movimientos, por lo que no dudaba en llamar a la policía.

“Llamé porque los niños de enfrente no deberían estar gritando y corriendo”, “Hay varios niños gritando” y “Está prohibido el paso, pero pasean a su perro”, fueron algunas de las quejas que dio la mujer durante dos años. Pero las llamadas no solamente eran para cuestionarlos, también para acusarlos de invadir su propiedad e incluso falsos intentos de robo.

Debido al malestar que generaba en el vecindario, todos sabían que era una persona intolerante, pero lo que no les parecía era que insultara a sus hijos una y otra vez. Aunque para el resto su actitud era intolerante, ella pensaba lo contrario: “Soy tranquila, silenciosa, no molesto a nadie… Soy la vecina perfecta”, decía.

Susan Lorincz siempre llamaba a la policía para quejarse de sus vecinos (Foto: Message Pictures / Park Pictures / SO'B Productions / AFP)

EL TRÁGICO DÍA

El 2 de junio de 2023, Lorincz tuvo un altercado con los cuatro hijos de Owens, quienes se encontraban jugando. A uno de lanzó un patín que golpeó su pie, mientras que a otro le blandió un paraguas. Tras tomar conocimiento de la agresión, Ajike fue a la casa de su vecina a reclamarle por su accionar. La acompañó su hijo de 10 años.

Al llegar, tocó la puerta varias veces, pero como no abría, siguió insistiendo; de pronto, se oyó un disparo y de inmediato la voz de su pequeño gritando: “¡Le dispararon a mi mamá, le dispararon a mi mamá!”, narró un vecino, quien vio cómo el menor trató de practicarle RCP. Lorincz había apretado el gatillo de una pistola calibre 380 desde detrás de su puerta que seguía cerrada.

"La vecina perfecta" nos muestra cómo una simple pelea vecinal terminó en muerte (Foto: Message Pictures / Park Pictures / SO'B Productions)

LORINCZ ACUSÓ A SU VECINA DE ALLANAMIENTO

Cuando Owens fue a reclamarle a su vecina por qué agredió a sus hijos, Lorincz decidió no abrir a nadie y procedió a llamar de inmediato a la policía para denunciar un intento de allanamiento, minutos después – tras dispararle – se comunicó nuevamente con el 911 para asegurar que había actuado en defensa propia porque estaban tratando de derribar su puerta.

Alertados del tiroteo, los agentes contaron llegaron al inmueble y encontraron a Ajike herida, pero al llegar al hospital, la madre de familia de 35 años fue declarada muerta.

Esta fotografía muestra a Susan Lorincz. Lorincz tras ser arrestada el 6 de junio en Florida, cuatro días después de disparar a través de la puerta de su apartamento y matar a Ajike Owens, en una disputa vecinal (Foto: Handout / Oficina del Sheriff del Condado de Marion / AFP)

CRITICAN LA LEY DE DEFENSA PROPIA

Tres días después del crimen, el sheriff del condado de Marion, Billy Woods, señaló que antes de realizar cualquier arresto contra Lorincz tenían que considerar la ley de defensa propia de Florida, toda vez que solamente habían escuchado la voz de la “vecina perfecta”, pero no de los hijos de Owens.

Al día siguientes de estas declaraciones, el 6 de junio, un grupo de manifestantes se congregó frente al Centro Judicial del Condado de Marion para exigir la detención de la mujer; y aunque el fiscal general y fiscal estatal, William Gladson, se reunió con ellos para mantener la calma y señalarles que todo estaba bajo investigación, el malestar no se hizo esperar.

El momento en el que es detenida Susan Lorincz, algo que vemos en "La vecina perfecta" (Foto: Message Pictures / Park Pictures / SO'B Productions)

LA SENTENCIA QUE RECIBIÓ SUSAN LORINCZ

Horas después, el 7 de junio, acusaron a Susan Lorincz de homicidio involuntario con arma de fuego, negligencia culposa, agresión y dos cargos de agresión.

El 16 de agosto de 2024, la mujer fue declarada culpable de homicidio involuntario por un jurado compuesto exclusivamente por seis personas blancas tras dos horas de deliberación y el 25 de noviembre de 2024, Lorincz fue sentenciada a 25 años de prisión. Ella – actualmente de 60 años – cumple su condena en la Institución Correccional Homestead en Homestead, Florida.

De acuerdo con el juez del Tribunal de Circuito del Condado de Marion, Robert Hodges, Susan Louise Lorincz causó “daño significativo” no solamente a la víctima, también a su familia. “Considero que el tiroteo fue completamente innecesario. En este caso, la Sra. Lorincz estaba detrás de la puerta. La puerta estaba cerrada con llave”.

¿QUÉ DIJO LA DEFENSA DE LORINCZ?

La abogada de la mujer solicitó libertad condicional alegando que Lorincz, al haber sido víctima de abuso sexual infantil a manos de su padre, la llevó a actuar de tal manera. De acuerdo con el psicólogo del equipo de defensa, su estrés postraumático por esa desagradable experiencia cuando era menor de edad la llevó a tomar esa fatal decisión.

“En mi opinión, sí, su capacidad para apreciar la criminalidad de su conducta o para adaptar su comportamiento se verá sustancialmente afectada porque percibe que su vida está en peligro. Percibe que la puerta, la puerta cerrada con pestillo, no resistirá y que la Sra. Owens la va a agredir. Describe que temblaba. Describe que el miedo la invadió, y en ese momento, hubo falta de consideración”, señaló la psicóloga Jenny Castillo en el tribunal.

El día que Susan Lorincz es condenada a 25 años de prisión (Foto: NBC News)

SUSAN LORINCZ SE ARREPIENTE

Tras todo lo acontecido, Lorincz Lorincz lamenta haber apretado el gatillo. “Lo siento mucho. Nunca tuve la intención de matarla. Estoy profundamente triste. No solo murió una madre, sino también una hija, una hermana. Pienso en la pérdida de su familia”, manifestó al tribunal.

Ajike Owens dejó en la orfandad a cuatro menores hijos que en junio de 2023 tenían entre 3 y 12 años.