Aquel 20 de agosto de 1989, Lyle y Erik Menendez asesinaron a sangre fría a sus padres en su mansión de Beverly Hills. A pesar de que aseguraron que lo hicieron para acabar con los abusos sexuales que sufrieron desde que eran niños, la justicia concluyó que los mataron para quedarse con la millonaria fortuna de sus progenitores, por tal motivo los condenó a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Debido al impacto que causó este suceso, Netflix llevó a la pantalla el caso con el título “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”. ¿Sabes quién es el actor que interpreta al menor de los hermanos? En las siguientes líneas, lo que debes saber sobre Cooper Koch.

Cabe mencionar los creadores de este drama aseguraron que la producción no tiene como fin justificar las acciones de los hijos, sino presentar un análisis de todo lo que pasó. Al momento del asesinato, Erik tenía 18 años.

Cooper Koch en el papel de Erik Menendez en la serie "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez" (Foto: netflix)

1. DATOS DE COOPER KOCH

Nombre completo: Cooper Koch

Cooper Koch Lugar de nacimiento: Los Ángeles, California, EE. UU.

Los Ángeles, California, EE. UU. Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 16 de julio

16 de julio Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 28 años

Cooper Koch mirando a los medios en el estreno de "Monster" (Foto: Unique Nicole / AFP)

2. BREVEMENTE, ¿QUIÉN ES COOPER KOCH?

Cooper Koch es un actor y modelo estadounidense. Tiene un hermano de nombre Payton que también se dedica a la actuación.

3. AMOR POR LA ACTUACIÓN

Desde que era pequeño sintió atracción por la actuación, por lo que decidió formarse como tal.

Cooper Koch posando para las cámaras en el estreno de "Monster" de Netflix (Foto: Unique Nicole / AFP)

4. DEBUT EN UNA PELÍCULA CUANDO ERA NIÑO

Koch hizo su debut como actor cuando solamente tenía 11 años en la película “The Thomas Crawford Affair” (“Fracture”), al lado de Anthony Hopkins.

5. FUE MODELO

Debido a su porte fue convocado para ser modelo, por lo que dejó por un tiempo los sets de grabación. No le fue mal en las pasarelas o cuando debía posar para el lente de una cámara fotográfica.

Desde que era niño, Cooper Koch siempre quiso actuar (Foto: Unique Nicole / AFP)

6. RETOMA SU CARRERA EN EL MNUNDO DE LA ACTUACIÓN

Después de algunos años de estar alejado de las cámaras, Cooper Koch volvió a los estudios para formar parte de cortometrajes hasta que en 2020 protagonizó “A New York Christmas Wedding”.

7. CARRERA ACTORAL

Entre la producciones que formó parte están: “The Latent”, “West 40s”, “Power Book II: Ghost”, “Less than Zero”, “Swallowed”, “They/Them”, “Have You Seen My Glasses?”, “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”, por citar algunos.

En "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez", el rostro del hermano menor cansado de los abusos de sus padres (Foto: netflix)

8. ¿COOPER KOCH TIENE A ALGUIEN ESPECIAL?

La vida privada de Cooper Koch sí que se mantiene en absoluta reserva, pues se desconoce si tiene pareja.