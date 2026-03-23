En los últimos años, el terror se ha dirigido con fuerza hacia historias cada vez más sangrientas peculiares, y “Te van a matar” (en inglés: “They Will Kill You”) se suma a esa tendencia con una propuesta que mezcla horror, acción y comedia negra en pantalla grande. Así, bajo la dirección de Kirill Sokolov y el protagónico de la actriz Zazie Beetz, la cinta llega bajo el respaldo de Warner Bros. y del sello de los hermanos Muschietti, nombres ya conocidos por revitalizar el género con títulos como “It”.

Vale precisar que el proyecto reúne a un elenco que, además de Beetz, incluye a otras reconocidas figuras de la industria, como Myha’la, Tom Felton, Heather Graham y Patricia Arquette.

De esta forma, se refuerza el interés del estudio por convertir al filme en uno de los lanzamientos de terror más comentados del año.

LA TRAMA DE “TE VAN A MATAR”

La historia de “Te van a matar” sigue a Asia Reaves, una exconvicta que busca empezar de cero y responde a un aviso de trabajo como empleada doméstica en The Virgil, un rascacielos de Manhattan tan lujoso como inquietante.

Entonces, lo que parece un empleo rutinario pronto se transforma en una pesadilla... cuando descubre que los residentes forman parte de un culto demoníaco responsable de misteriosas desapariciones a lo largo de los años.

En este contexto, nuestra protagonista deberá sobrevivir una sola noche dentro de este “laberinto trampa” lleno de pasillos, departamentos y salas secretas diseñadas prácticamente como un parque de diversiones mortal para el grupo satánico.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “TE VAN A MATAR”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TE VAN A MATAR”

Como mencionamos previamente, el reparto de “Te van a matar” está liderado por Zazie Beetz, quien interpreta a Asia Reaves, la exreclusa que intenta rehacer su vida aceptando el trabajo en The Virgil.

La acompaña Myha’la, quien le da vida a Maria Reaves, la hermana distanciada de Asia y una de las empleadas de limpieza del edificio.

El elenco del culto incluye a:

Tom Felton como Kevin , miembro activo del grupo satánico.

, miembro activo del grupo satánico. Heather Graham como Sharon , amiga de Kevin.

, amiga de Kevin. Patricia Arquette como Lilith, la administradora irlandesa del edificio y líder del culto.

¿CÓMO VER “TE VAN A MATAR”?

“Te van a matar” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 26 de marzo del 2026

: jueves 26 de marzo del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 27 de marzo del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Te van a matar", película del director Kirill Sokolov que se desarrolla a lo largo de 94 minutos de metraje (Foto: Warner Bros.)