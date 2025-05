¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! La emisión del último episodio de la segunda temporada de “The Last of Us” nos dejó sin palabras, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados esta serie. Y no es para menos, pues al mostrarnos en las pantallas a una Ellie ensangrentada y atormentada por todo lo que ha experimentado, finalmente se encuentra con Abby, quien le apunta con su pistola; de inmediato se oye un disparo y no se ve más, pues todo se pone negro y se retrocede en el tiempo. Ahora vemos a Abby despertando en otro escenario diferente con el texto: “Seattle: Día Uno”, por lo que la historia en adelante se centrará en este personaje. Debido a ello, muchos seguidores de la producción se preguntan si Ellie aparecerá en la tercera entrega. Lo mismo piensan de Joel. A continuación, la respuesta.

Cabe mencionar que el final de la serie mostró casi con exactitud el videojuego de 2020 “The Last of Us Part II”, pues retrocede tres días en el tiempo y ahora Abby es la persona en quien se centra la historia; no sólo ello, Ellie desaparece por completo, mientras los otros jugadores avanzan. Entonces, si sigue la trama original ¿es hora de despedirnos de aquella muchacha de carácter fuerte e impulsiva? No olvidemos que Joel murió en el capítulo 2, pero apareció en algunos momentos.

La escena con la que cierra el Día 3 en Seattle de Ellie en "The Last of Us 2" (Foto: HBO)

¿ADIÓS A JOEL Y ELLIE? ESTO SE SABE DE ELLIE EN “THE LAST OF US” - TEMPORADA 3

Tomando en cuenta la escena final de “The Last of Us 2”, son muchos los espectadores que ya no están seguros si volveremos a ver a Ellie otra vez, una duda muy válida sobre todo por la incertidumbre que nos dejó dicha entrega, donde no sabemos si la jovencita fue asesinada o si alguien llegó a su rescate. Pese a ello, lo que sí está claro es que la temporada 3 nos mostrará los hechos desde la perspectiva de Abby, quien tomará un rol principal; por tanto, la participación del resto será menor o ¿nula en el caso de nuestros dos personajes favoritos?

Bella Ramsey, la actriz que le da vida a Ellie, habló sobre su presencia en la próxima tanda de episodios. “Sé que voy a estar ahí, pero no tanto como la segunda temporada. Hemos tenido conversaciones sobre eso. Tengo una vaga idea de lo que va a ser, pero no puedo decírtelo”, dijo en una entrevista a Variety.

Por su parte, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann señalaron en una conferencia de prensa, el 23 de mayo de 2025, que aún no tenían claro cuánto tiempo iban a aparecer en la nueva entrega personajes como Ellie, Dina, Tommy y Jesse.

“Aunque pensara saber exactamente cómo iba a terminar, tengo la experiencia suficiente para saber que dentro de dos semanas podríamos tener una idea diferente de cómo debería suceder. Solo puedo decir que no hemos visto lo último de Kaitlyn Dever, ni lo último de Bella Ramsey, ni lo último de Isabela Merced, ni lo último de muchas personas que actualmente están muertas en la historia”, dijo Mazin

Aunque quien podría haber desbaratado las esperanzas de los fanáticos pudo ser Druckmann, quien señaló: “Ya sea que los veas en la pantalla o no, su presencia estará presente en todo momento”.

El drama estuvo presente en el desarrollo de "The Last of Us 2" (Foto: HOB)

¿JOEL APARECERÁ CON MÁS FLASHBACKS EN LA TEMPORADA 3?

Respecto al posible regreso de Joel en algunos episodios de “The Last of Us” – Temporada 3, Druckmann no descartó nada, así que posiblemente regrese con algunos flashbacks.

“Nunca me habría imaginado que tendríamos una historia corta sobre el padre de Joel antes de escribir la temporada, así que ahí está”, mencionó para recordar el flashback en el capítulo 6, donde nos muestran la infancia de Joel.