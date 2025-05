¿Sabías que Bella Ramsey estuvo a punto de no ser Ellie en “The Last of Us”? Resulta que otra estrella de “Game of Thrones” casi consigue el papel. Es increíble cómo, en el mundo del cine y las series, un simple giro del destino lo puede cambiar todo, dejándonos con la sensación de que las cosas no podrían haber sido de otra manera, aunque casi lo fueron.

Y no, no te estoy hablando de una actriz secundaria ni de una audición menor. Estamos hablando de una intérprete con peso, con una base de fans enorme y con una historia que se cruza directamente con la de Bella. Por eso, en este artículo te explicaré cómo, de un momento a otro, estuvo a punto de cambiar el rumbo de una de las series más aclamadas de los últimos años.

Bella Ramsey como Ellie en una escena de "The Last Of Us" (Foto: HBO)

LA ACTRIZ QUE CASI SE CONVIERTE EN ELLIE EN “THE LAST OF US”

Bella Ramsey llegó a “Game of Thrones” para lo que iba a ser una pequeña aparición, pero terminó quedándose durante tres temporadas. ¿Te acuerdas de Lady Lyanna Mormont? Esa niña pequeña que, con mirada firme y voz segura, les plantaba cara a los mismísimos señores del Norte. Pues esa fue la carta de presentación ante el mundo. En una serie repleta de dragones, traiciones y héroes imponentes, su personaje se ganó el respeto de todos.

Desde entonces, quedó claro que Bella tenía algo especial; un carisma único, una mezcla de dureza y vulnerabilidad que luego calzaría a la perfección con el personaje de Ellie en “The Last of Us”. Pero aquí viene lo interesante...

Resulta que, antes de que “The Last of Us” se convirtiera en una serie de HBO, Sony tenía en mente hacer una película basada en el videojuego. Y para ese proyecto, uno de los nombres que más fuerte sonó para interpretar a Ellie fue nada menos que Maisie Williams. Sí, Arya Stark en “Game of Thrones”.

La idea no era descabellada. Al igual que Bella, Maisie ya había demostrado que podía manejarse perfectamente en mundos violentos, oscuros y llenos de emociones extremas. Arya tenía muchas de las cualidades que los fans luego encontraríamos en Ellie: fuerza interior, agilidad, un pasado duro y, sobre todo, una personalidad afilada como una daga.

Según comentó el productor ejecutivo de la serie, se barajaron decenas de nombres cuando se empezó a pensar en una adaptación audiovisual de “The Last of Us”. Entre ellos, el de Kaitlyn Dever, que incluso llegó a hacer una prueba de guion (y que, por cierto, aparece en la segunda temporada de la serie). Pero Maisie Williams estuvo también muy cerca. Tanto, que por un tiempo fue una de las principales candidatas.

Lamentablemente para ella (y por suerte para Bella), el proyecto de película no llegó a concretarse. Sony prefirió asociarse con HBO para crear una serie en lugar de un filme, y para ese entonces, tanto Maisie como Kaitlyn ya no encajaban del todo con la edad que requería el personaje de Ellie.

Maisie Williams es Arya Stark en 'Game of Thrones' (Foto: HBO)

¿POR QUÉ FINALMENTE SE OPTÓ POR BELLA RAMSEY?

Cuando el equipo creativo decidió que Ellie debía tener una apariencia mucho más cercana a la de una chica de 14 años (como en el videojuego), Bella Ramsey resultó ser la elección perfecta. Su juventud, combinada con la fuerza interpretativa que ya había mostrado en Game of Thrones, fue el combo ideal.

Maisie, que ya había superado los 20, no podía representar con credibilidad a una adolescente de esa edad. Eso, más la nueva dirección del proyecto, hizo que su oportunidad se desvaneciera.

Aunque no haya sido Ellie, Maisie Williams ha seguido trabajando sin parar desde que dejó Westeros. Tiene varios proyectos en su currículum, y próximamente estrenará una película junto a Bill Nighy. Así que, aunque esa puerta se cerró, otras se le siguen abriendo constantemente. Y con el talento que tiene, no sorprende en absoluto.