La segunda temporada de “The Last of Us” termina el 25 de mayo de 2025, pero los fans de la serie de HBO creada por Craig Mazin y Neil Druckmann pueden estar tranquilos porque la tercera entrega ya fue confirmada. No obstante, lo que todavía no se ha revelado es su fecha de estreno. Aunque muchos esperan que los nuevos episodios lleguen en 2026, es probable que sufra un retraso considerable. Entonces, ¿cuándo se estrenará?

Después de los trágicos eventos que marcaron la segunda temporada de la ficción que está basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog, Ellie (Bella Ramsey) se despide de Joel (Pedro Pascal) y le promete vengar su muerte. Su objetivo en los siguientes capítulos es encontrar a Abby (Kaitlyn Dever) y hacerle pagar el asesianto del hombre que consideraba un padre.

En el penúltimo episodio de la segunda temporada de “The Last of Us”, se muestran flashbacks de los cumpleaños de Ellie. En uno, Joel le regala una guitarra y en otro, la lleva a un museo abandonado. Además, ella confronta a Joel por sus acciones para salvarla de Las Luciérnagas. Él admite lo que hizo, pero no se arrepiente porque la quiere. Desde esa conversación, su relación queda fragmentada. ¿Qué pasará en el último capítulo? ¿Qué sucederá después?

En el penúltimo episodio de la temporada 2 de "The Last of Us", se muestra algunos recuerdos de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE LAST OF US”?

Aunque los fans de la popular serie de HBO mantenían la esperanza de que la tercera temporada se estrenara en algún momento de 2026, todo parece indicar que no será así. Isabela Merced, la encargada de interpretar a Dina, el interesa amoroso de Ellie, declaró que no se espera que el rodaje de la tercera temporada comience hasta 2026.

Por lo tanto, eso significa que los nuevos episodios de “The Last of Us” no llegarán antes del 2027. En el mejor de los casos, las grabaciones de la nueva entrega podrían empezar en enero, pero considerando el tiempo de producción de las anteriores temporadas, tardaría al menos 14 meses.

La primera entrega comenzó a filmarse en julio de 2021 y concluyó en junio de 2022. Se estrenó en enero de 2023, 18 meses después del inicio del rodaje. Mientras que la segunda temporada comenzó a grabarse en febrero de 2024 y finalizó en agosto de 2024. Se emitió 14 meses después.

Por lo tanto, una fecha estimada para el estreno de la temporada 3 de “The Last of Us” es mayo de 2027, aunque también podría llegar a finales de ese año.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE LAST OF US”?

El final de la segunda entrega marcará el camino de la historia que se abordará en la siguiente temporada. ¿En qué punto del videojuego se quedará? En declaraciones para Variety, Catherine O’Hara, quien da vida a la psiquiatra Gail, reveló que la temporada 3 de la serie se centraría en Abby.

“No lo sé. Craig [Mazin] dijo que definitivamente no esta próxima temporada. Es la historia de Abby. Puede ser. Pero creo que [la aparición de Gail] fue para servir a Joel y Ellie”, adelantó.