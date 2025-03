Una película que toca muchas fibras en los espectadores, así es “Mi lista de deseos”. Donde nos presenta cómo la pérdida de su madre a causa de un cáncer terminal lleva a Alex Rose a cumplir una lista de objetivos de vida que ella misma preparó cuando tenía 13 años, pero no porque así lo quisiera, sino porque su progenitora se lo pidió en un DVD que grabó antes de fallecer. Cada vez que cumple un punto de su listado, recibe otro disco pregrabado de su mamá, algo que nos muestra la gran conexión que ambas tenían. Si te gustó esta cinta, no sólo por la trama y las interpretaciones, también por los lugares donde fue grabado; te damos a conocer dónde fue rodado.

Esta comedia dramática de romance se estrenó el 28 de marzo de 2025, está basada en el libro homónimo de Lori Nelson Spielman, tiene una duración de 125 minutos y es protagonizada por Sofia Carson. Si ya viste el filme, de seguro te removió muchas fibras, no sólo por los recuerdos de las personas que ya no están con nosotros, sino por cómo las cosas que planeábamos siendo niños o adolescentes se nos van olvidando o las relegamos por el trajín diario según vamos creciendo. Ahora, si aún no la miraste, ve a Netflix donde se encuentra disponible.

¿DÓNDE FUE GRABADA “MI LISTA DE DESEOS”?

Adam Brooks, quien escribió y dirigió “Mi lista de deseos”, dio a conocer que rodó la película en Nueva York, Estados Unidos, porque significa mucho para él.

En "Mi lista de deseos", el Puente de Brooklyn (Foto: 3dot productions)

“He pasado la mayor parte de mi vida adulta en Nueva York, y de niño venía aquí constantemente. Mi padre era de Brooklyn. Creció a un kilómetro y medio de donde se encuentra la Casa Rose en Ditmas Park”, señaló sobre el vínculo sentimental que tiene con el lugar que sirvió de escenario para el filme, publica Tudum por Netflix.

Precisó que la razón principal para escoger este estado se basó en la autenticidad de la locación, pues es una parte fundamental para crear un gran ambiente relacionado a la trama que quería contar a través de la pantalla.

“Creo que parte del encanto y la fuerza de películas como esta reside en que las locaciones se sienten viables y reales. Intento que la gente se sienta como en el apartamento, la oficina y el espacio adecuados, porque creo que eso crea un mundo a su alrededor que profundiza la historia, pero también crea un romance… porque Nueva York es Nueva York”, indicó.

En "Mi lista de deseos", el restaurante River Deli (Foto: 3dot productions)

No sólo ello, para Brooks la ciudad de Nueva York tiene un gran legado en comedias románticas, por lo que “Mi lista de deseos” no podía ser la excepción, pero ahora mostrándola cómo es actualmente. Debido a esta razón, a lo largo de la película vemos escenarios más genéricos y habitados.

“Quería asegurarme de que no hubiera tomas de postal. Por ejemplo, hay una escena en la que Alex camina con su cuñada por el paseo marítimo de Brooklyn, y mientras caminan, la cámara las sigue. Doblan una esquina y el brillante horizonte de la ciudad se revela al fondo mientras hablan. Quería que la ciudad se revelara como lo hace cuando vives aquí y no prestas mucha atención hasta que, inevitablemente, te topas con una esquina, un parque o un edificio que te recuerda el poder y la belleza de la ciudad. Capturamos el romance de Nueva York, pero de una manera que da la sensación de que la ciudad realmente pertenece a los personajes”, dijo.

De esta manera, podemos ver el Puente de Brooklyn, que cruza el río East River, en Nueva York; asimismo, el Washington Square Park, un parque situado en el sur de la isla de Manhattan. También aparece un establecimiento llamado Bobbys Night Out, ubicada en la esquina Av. C con Calle 9; y otro con el nombre de River Deli, en 20 Columbia PL 58 Brooklyn.