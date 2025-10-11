Desde que aterrizó en Netflix, “Caramelo” ha conquistado a toda la audiencia; y cómo no lograrlo, si sigue a un prometedor chef cuya vida cambia por completo cuando le diagnostican una enfermedad. Triste y vacío, recupera la esperanza al conocer a un perro que se cruza en su camino y se convierte en su fiel amigo. Debido a que esta mascota ha cautivado a todos, te damos a conocer su verdadera historia.

Vale precisar que este filme, estrenado el 8 de octubre de 2025, aborda la esperanza, las segundas oportunidades y la conexión entre personas y animales.

Pedro Dantas (Rafael Vitti) en la película brasileña "Caramelo" (Foto: Migdal Filmes)

LA HISTORIA REAL DE AMENDOIM

El perro que aparece en la cinta se llama Caramelo, igual que el título de esta producción brasileña. Si bien, todos los que ya vimos la película lo conocemos así, lo cierto es que su nombre real es Amendoim.

Se trata de un can callejero de pelaje marrón dorado con matices cobrizos y miel, que – según la trama – un buen día se cruza en el camino del chef Pedro, a quien le cambia la vida y devuelve la ilusión,pues alegra sus días.

Este perro mestizo fue encontrado en la calle por el mismo director Diego Freitas cuando buscaba un cachorro ideal para el filme; y vaya que eligió al adecuado, pues no lo defraudó.

Luego de tres meses, la producción acogió a Amendoim. Pero para salir en la pantalla tuvo que pasar un riguroso adiestramiento a cargo del entrenador Luis Estrelas y el especialista estadounidense Mike Miliotti.

Vale precisar que tanto el can protagonista de “Caramelo” como el resto de perros que vemos en el filme recibieron muchos cuidados para garantizar su rendimiento y bienestar.

