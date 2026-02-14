“La celda de los milagros” se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix, principalmente en Latinoamérica. Pero ¿sabías que esta no es la primera vez que la emotiva historia de una padre con discapacidad neurológica encarcelado injustamente llega a las pantallas? De hecho, otra versión de la película mexicana protagonizada por Omar Chaparro y Mariana Calderón también está disponible en la plataforma de streaming de la N roja. A continuación, te comparto la lista con la cinta original y sus remakes.

El drama dirigido por Ana Lorena Pérez Ríos a partir del guion de Patricio Saiz adapta la historia presentada en la exitosa y conmovedora película coreana “Miracle in Cell No. 7” de 2013. La cinta dirigida por Lee Hwan-kyung y protagonizada por Ryu Seung-ryong, Kal So-won y Park Shin-hye tiene varias versiones.

En 2019, se estrenó una versión turca y otra filipina de la misma historia. También existe un remake de Indonesia y de la India, y hay rumores de que se lanzará una versión española. Estos son los detalles de dichas producciones.

LOS ANTERIORES REMAKES DE “LA CELDA DE LOS MILAGROS”

1. Miracle in Cell No. 7 (Coreana)

“Miracle in Cell No. 7” una película de comedia dramática surcoreana basada en la historia real de un hombre que fue torturado y se declaró culpable bajo coacción de abuso y asesinato de una niña de 9 años el 27 de septiembre de 1972 en Chuncheon. El hombre fue exonerado en noviembre de 2008. Esta es la primera versión cinematográfica.

Sinopsis: “Cuando un padre soltero con discapacidad mental es encarcelado injustamente por asesinato, recibe una ayuda inesperada de otros reclusos para reunirse con su pequeña hija.”

"Miracle in Cell No. 7" es una película de comedia dramática surcoreana de 2013 protagonizada por Ryu Seung-ryong , Kal So-won y Park Shin-hye (Foto: Next Entertainment World)

2. Milagro en la celda (Turca)

“Milagro en la celda 7” (“Koğuştaki Mucize” en su idioma original y “Miracle in Cell No. 7” en inglés) es una película turca de 2019 que también está disponible en Netflix en el mundo. A diferencia de la versión coreana, la cinta dirigida por Mehmet Ada Öztekin es más dramática y elimina las partes de comedia. Incluso el final es diferente.

Sinopsis: “Separado de su hija, un padre con una discapacidad intelectual debe probar su inocencia al ser arrestado por la muerte de la niña de un comandante.”

"Milagro en la celda 7" es una película turca que cuenta la desgarradora historia de Memo y su hija Ova (Foto: CJ Entertainment Turkey)

3. Miracle in Cell No. 7 (Filipinas)

“Miracle in Cell No. 7” es un drama filipino de 2019 dirigido por Nuel Crisostomo Naval y protagonizado por Aga Muhlach , Xia Vigor y Bela Padilla. A diferencia de la versión turca, se mantiene fiel a la historia original.

Sinopsis: “Un hombre con discapacidad intelectual es acusado injustamente de agredir, secuestrar y matar a una niña. Años después, su hija se vuelve abogada para probar su inocencia.”

4. Miracle in Cell No. 7 (Indonesia)

Dirigida por Hanung Bramantyo, “Miracle in Cell No. 7” es una película indonesia de 2022 que también se basa en la cinta coreana de 2013. El largometraje producido por Falcon Pictures está protagonizado por Vino G. Bastian, Graciella Abigail e Indro. Aunque sigue la misma premisa, adapta los temas legales y religiosos al contexto indonesio.

Sinopsis: “Un hombre con enfermedad mental se enfrenta a las consecuencias de un político indonesio corrupto cuando es acusado injustamente de asesinato y lo único que desea es volver a ver a su hija.”