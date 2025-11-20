La cuarta temporada de “Jurassic World: Teoría del Caos” regresa a Netflix, siete meses después de la llegada de su entrega 3 en abril de 2025. Esta serie de televisión animada estadounidense de ciencia ficción, acción y aventuras vuelve más recargada para mostrarnos a los Seis de Nublar luchando contra sus enemigos y tratando de acabar el tráfico ilegal de dinosaurios y los experimentos. A continuación, una guía completa sobre esta producción que tiene a Aaron Hammersley y Scott Kreamer como showrunners y productores ejecutivos.

“Chaos Theory” es la segunda serie de la franquicia “Jurassic Park”. Se trata de una secuela directa de “Jurassic World: Camp Cretaceous” (2020-2022) y se desarrolla tanto antes como durante los eventos de “Jurassic World: Dominion” (2022).

Nuevos desafíos enfrentarán los seis de Nublar en “Jurassic World: Chaos Theory 4" (Foto: Universal Television / DreamWorks / Amblin Entertainment)

SINOPSIS DE “JURASSIC WORLD: TEORÍA DEL CAOS”

La temporada 4 de “Jurassic World: Chaos Theory” se enfocará nuevamente en los “Seis de Nublar”, que se reúne tras una tragedia para enfrentar una última fuga y una aventura global destinada a desentrañar una conspiración de tráfico ilegal de dinosaurios.

Tras los dramáticos sucesos en la entrega anterior, ellos se reúnen y se ven obligados a huir, por lo que se embarcan en una misión para acabar con sus enemigos. Además de querer acabar con el tráfico y descubrir quién está detrás de la operación. Por lo tanto, se enfrentarán a traiciones y desafíos que pondrán a prueba sus relaciones y supervivencia.

Los Seis de Nublar lucharán contra el tráfico ilegal de dinosaurios (Foto: Universal Television / DreamWorks / Amblin Entertainment)

FECHA DE ESTRENO DE “JURASSIC WORLD: CHAOS THEORY”

La cuarta temporada de “Jurassic World: Teoría del caos” se estrena este 20 de noviembre de 2025 en Netflix; por tanto, para disfrutar de la serie debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “JURASSIC WORLD: TEORÍA DEL CAOS”

La trama de “Jurassic World: Teoría del caos” nos presenta a los protagonistas luchando por salvar a los dinosaurios y encontrar respuestas sobre la conspiración que los persigue desde Isla Nublar.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS SEIS DE NUBLAR

Los “Seis de Nublar” son los protagonistas de “Jurassic World: Campamento Cretácico” y “Jurassic World: Chaos Theory”. Está compuesto por seis jóvenes que sobrevivieron juntos en Isla Nublar y luego formaron un vínculo especial. Ellos son: Darius Bowman, Kenji Kon, Brooklynn, Ben Pincus, Sammy Gutiérrez y Yasmina “Yaz” Fadoula​.

Cada uno tiene habilidades únicas y su historia personal se explora a lo largo de ambas series. Ellos luchan por sobrevivir entre los dinosaurios y tienen que luchar después de escapar de la isla.

En la “Teoría del caos”, los papeles de estos muchachos se expanden , toda vez que enfrentan una conspiración global de tráfico ilegal de dinosaurios, por lo que viajan por diferentes escenarios, además de tomar decisiones cruciales para proteger a los animales, así como a las personas involucradas.