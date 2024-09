Desde su anuncio en 2022, “Joker 2″ o “Joker: Folie à Deux” ha generado grandes expectativas, especialmente tras el éxito de la primera película de DC en 2019. Además del regreso de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, la participación de Lady Gaga como Harley Quinn ha despertado rumores sobre si la secuela será un musical. Los tráilers, que incluyen varias canciones, han aumentado la curiosidad del público sobre esta posibilidad.

En esta secuela, la trama se desarrolla dos años después de los eventos de “Joker”, con Arthur internado en el Hospital Estatal de Arkham. Allí, conoce a su compañera de prisión, Lee Quinzel, y juntos viven su propia fantasía musical a través de su distorsionada percepción de la realidad. Mientras tanto, sus seguidores fuera del hospital inician un movimiento para liberarlo.

El estreno de “Joker: Folie à Deux” está previsto en Latinoamérica para el 3 de octubre de 2024 y un día después en Estados Unidos. La historia promete explorar una nueva faceta de Arthur mientras profundiza en la psique de su relación con Harley Quinn, añadiendo un elemento musical a su locura compartida.

Los momentos musicales serán importantes para la historia de "Joker: Folie à Deux" (Foto: Warner Bros. Pictures)

TODD PHILLIPS NO QUIERE DEFINIR A ”JOKER: FOLIE À DEUX” COMO UN MUSICAL

“Joker: Folie à Deux” es difícil de encasillar en una categoría, y su naturaleza musical también resulta ambigua. Desde que comenzaron a circular rumores de que esta secuela del exitoso “Joker” sería un musical, muchos se preguntaron cómo una historia tan oscura y psicológica podría incluir números musicales. ¿Sería algo parecido a “Los miserables”, donde la tragedia se entrelaza con el canto?

El propio director, Todd Phillips, ha evitado describirla directamente como un musical. En una entrevista con Entertainment Weekly en abril de 2024, Phillips comentó: “Nunca hablamos de eso así [como un musical], pero me gusta decir que es una película donde la música es un elemento esencial”.

Según Phillips, la música cumple un papel importante en la narrativa, pero no se aleja demasiado del enfoque de la primera entrega.

Arthur Fleck estará internado en el manicomio de Gótica, conocido como Arkham (Foto: Warner Bros. Pictures)

Variety, por otro lado, reveló en marzo de 2024, citando fuentes cercanas, que la película sería “principalmente un musical de máquina de discos”, con al menos 15 canciones conocidas. Entre las interpretaciones más destacadas están “For Once in My Life” y “That’s Life”, que Arthur y Lee cantan para expresar sus “emociones cambiantes”.

A pesar de esto, Phillips ha sido cauteloso al hablar sobre el género, señalando que no quiere que los fanáticos piensen que será como “In The Heights”, y afirmó que “la mayor parte de la música de la película es en realidad solo diálogo”.

LAS CANCIONES DE “JOKER: FOLIE À DEUX”

Ya conocemos el listado de canciones de “Joker: Folie à Deux”, ya que Lady Gaga anunció “Harlequin”, un álbum “acompañante” de la banda sonora de la película, el 27 de septiembre de 2024. Este álbum incluye 13 temas que forman parte de la narrativa musical de la película, con versiones grabadas especialmente para la misma.

La lista de canciones de “Harlequin” es la siguiente.