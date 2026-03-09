El duelo Puerto Rico vs. Cuba del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está programado para el lunes 9 de marzo a las 7:00 p. m. hora del Este. Para el público boricua , en elEstadio Hiram Bithorn, en San Juan. Para todo el publico puertorriqueño, podrás seguir el enfrentamiento por la señal oficial de WAPA Deportes por TV y streaming online. A continuación, conoce cómo y dónde verlo desde cualquier dispositivo móvil.

Desde el análisis deportivo, el resultado podría definir posiciones claves en la tabla, diferencia de carreras y el camino a la siguiente fase. El calendario oficial muestra que Puerto Rico y Cuba se enfrentan tras haber jugado previamente contra rivales como Colombia, Panamá o Canadá, por lo que llegarán con el desgaste acumulado y la necesidad de ganar para no complicarse el pase. Para el público dominicano, acostumbrado a seguir a figuras boricuas y cubanas en LIDOM, MLB y Serie del Caribe, este tipo de partidos ofrece contexto para medir fuerzas de la región camino al título mundial.

Cómo ver WAPA Deportes EN VIVO, Puerto Rico vs. Cuba EN DIRECTO

WAPA Deportes es el canal encargado de transmitir los juegos de Puerto Rico en el Clásico Mundial, incluyendo el choque frente a Cuba. Si estás en Puerto Rico, puedes sintonizar el canal en TV por cable y ver la señal en vivo también desde la web oficial de Wapa (sección “envivo/deportes”), según promociona la propia cadena.

Además del canal lineal, WAPA TV ha promocionado el uso de su app oficial para disfrutar los juegos del Clásico Mundial en vivo desde dispositivos móviles dentro de la isla. Eso hace que, para quienes viven en Puerto Rico, la forma más directa de ver Puerto Rico vs. Cuba sea:

TV por cable: sintonizando WAPA Deportes.

Streaming local: página wapa.tv/envivo/deportes y app oficial de Wapa TV (sujeto a disponibilidad geográfica).

Diales de WAPA Deportes en Puerto Rico

Tipo de servicio Operador / Plataforma Canal / Dial de WAPA Deportes TV abierta (aire digital) Aire digital Puerto Rico Canal 4.2 Cable Liberty Puerto Rico Canal 44 / 244 HD Cable Claro TV Puerto Rico Canal 5 (WAPA 2 Deportes) Satélite Dish Puerto Rico Canal 27 Cable Naicom Canal 31 / 33 (según aviso reciente) Satélite DIRECTV Puerto Rico Canal 657 (WAPA 2 Deportes)

Estos son los diales que WAPA Deportes y medios deportivos han reiterado en sus comunicaciones recientes para ver la señal deportiva en Puerto Rico, incluyendo transmisiones de béisbol.