Cada 8 de marzo, millones de personas alrededor del mundo se reúnen para reflexionar, recordar y alzar la voz por la igualdad. En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada que reconoce la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y celebra el impacto que han tenido en todos los ámbitos de la sociedad.

A lo largo del tiempo, mujeres de distintas generaciones han impulsado cambios en la ciencia, la política, la educación, el arte y muchos otros espacios, demostrando fortaleza, talento y una enorme capacidad de transformación. Su participación ha sido clave para construir sociedades más justas e inclusivas.

En ese contexto, el 8M también se convierte en un momento para compartir mensajes que inspiren, empoderen y mantengan viva la reflexión sobre la igualdad. Por ello, aquí encontrarás 50 frases e imágenes ideales para pancartas, con citas inspiradoras, mensajes de fuerza y palabras que puedes copiar, pegar y compartir en redes sociales o utilizar durante las movilizaciones de este día.

Imágenes para el 8M Día de la Mujer 2026 con frases y mensajes

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)

Elige una de estas 50 imágenes por el Día de la Mujer 2026 y conmemora este 8M una fecha especial en la lucha del género por la igualdad. (Foto: Pinterest)