Noé Yactayo
mailNoé Yactayo
1de 32
"Nuestra sociedad es masculina, y hasta que no entre en ella la mujer, no será humana". Henrik Ibsen. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Nuestra sociedad es masculina, y hasta que no entre en ella la mujer, no será humana". Henrik Ibsen. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

2de 32
"Libre es mi corazón, libre mi alma, y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como el Luzbel y dulce como una esperanza". Rosalía de Castro (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Libre es mi corazón, libre mi alma, y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como el Luzbel y dulce como una esperanza". Rosalía de Castro (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

3de 32
"Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila". María Zambrano (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila". María Zambrano (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

4de 32
"El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente". Simone de Beauvoir (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente". Simone de Beauvoir (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

5de 32
"No soy libre mientras otra mujer siga siendo prisionera, incluso cuando sus cadenas sean diferentes a las mías". Audre Lorde (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"No soy libre mientras otra mujer siga siendo prisionera, incluso cuando sus cadenas sean diferentes a las mías". Audre Lorde (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

6de 32
"La justicia no puede ser sólo para un lado, debe ser para ambos". Eleanor Roosevelt (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"La justicia no puede ser sólo para un lado, debe ser para ambos". Eleanor Roosevelt (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

7de 32
"Si el feminismo no fuera tan potente, la gente no se esforzaría en menospreciarlo". Jessica Valenti (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Si el feminismo no fuera tan potente, la gente no se esforzaría en menospreciarlo". Jessica Valenti (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

8de 32
"La verdadera feminista es aquella que lucha por la libertad de todas las mujeres, no sólo por su propia libertad". Mahatma Gandhi (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"La verdadera feminista es aquella que lucha por la libertad de todas las mujeres, no sólo por su propia libertad". Mahatma Gandhi (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

9de 32
"Las mujeres tienen que trabajar mucho para llegar a donde los hombres comienzan". Ruth Bader Ginsburg (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Las mujeres tienen que trabajar mucho para llegar a donde los hombres comienzan". Ruth Bader Ginsburg (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

10de 32
"La historia de las mujeres no ha sido contada adecuadamente, pero eso no significa que no hayamos estado haciendo historia todo el tiempo". Charlotte Whitton (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"La historia de las mujeres no ha sido contada adecuadamente, pero eso no significa que no hayamos estado haciendo historia todo el tiempo". Charlotte Whitton (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

11de 32
"El feminismo no es sólo para las mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más plena". Jane Fonda. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"El feminismo no es sólo para las mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más plena". Jane Fonda. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

12de 32
"Todavía me hace falta escuchar a un hombre pedir consejo sobre cómo combinar el matrimonio y una carrera". Gloria Steinem. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Todavía me hace falta escuchar a un hombre pedir consejo sobre cómo combinar el matrimonio y una carrera". Gloria Steinem. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

13de 32
"Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él". Gloria Steinem. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él". Gloria Steinem. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

14de 32
"No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente". Virginia Woolf. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente". Virginia Woolf. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

15de 32
"Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a cualquier mujer sin su consentimiento". Susan Anthony. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a cualquier mujer sin su consentimiento". Susan Anthony. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

16de 32
"El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas". Angela Davis. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas". Angela Davis. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

17de 32
"Como mujeres, debemos defendernos a nosotras mismas. Debemos defendernos unas a otras. Debemos defender la justicia para todas". Michelle Obama. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Como mujeres, debemos defendernos a nosotras mismas. Debemos defendernos unas a otras. Debemos defender la justicia para todas". Michelle Obama. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

18de 32
"Imagina cuánto más felices seríamos, cuánta más libertad tendríamos para ser nosotros y nosotras mismas, si no tuviésemos el peso de las expectativas de género". Chimamanda Ngozi Adichie. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Imagina cuánto más felices seríamos, cuánta más libertad tendríamos para ser nosotros y nosotras mismas, si no tuviésemos el peso de las expectativas de género". Chimamanda Ngozi Adichie. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

19de 32
"Todos no podemos avanzar si la mitad de la humanidad va por detrás". Malala Yousafzai. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Todos no podemos avanzar si la mitad de la humanidad va por detrás". Malala Yousafzai. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

20de 32
"Los hombres, sus derechos y nada más; las mujeres, sus derechos y nada menos". Susan B. Anthony. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Los hombres, sus derechos y nada más; las mujeres, sus derechos y nada menos". Susan B. Anthony. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

21de 32
"La libertad no se puede lograr a menos que las mujeres se hayan emancipado de todas las formas de opresión". Nelson Mandela. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"La libertad no se puede lograr a menos que las mujeres se hayan emancipado de todas las formas de opresión". Nelson Mandela. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

22de 32
"Una mujer es como una bolsita de té. Nunca se sabe lo fuerte que es hasta que se mete en el agua caliente". Eleanor Roosevelt. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Una mujer es como una bolsita de té. Nunca se sabe lo fuerte que es hasta que se mete en el agua caliente". Eleanor Roosevelt. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

23de 32
"El feminismo no se trata de hacer más fuertes a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes. Se trata de que el mundo perciba esa fuerza". G.D Anderson. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"El feminismo no se trata de hacer más fuertes a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes. Se trata de que el mundo perciba esa fuerza". G.D Anderson. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

24de 32
"Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo han logrado". Margaret Mead. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo han logrado". Margaret Mead. (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

25de 32
"Siempre quise ser una mujer fatal. Incluso cuando era una niña, nunca quise ser una niña. Quería ser una mujer". Diane von Furstenberg (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar en WhatsApp a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Siempre quise ser una mujer fatal. Incluso cuando era una niña, nunca quise ser una niña. Quería ser una mujer". Diane von Furstenberg (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

26de 32
"Soy una mujer con pensamientos, preguntas y cosas que decir. Digo si soy hermosa. Digo si soy fuerte. No determinarás mi historia, lo haré yo" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar en WhatsApp a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Soy una mujer con pensamientos, preguntas y cosas que decir. Digo si soy hermosa. Digo si soy fuerte. No determinarás mi historia, lo haré yo" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

27de 32
"La mujer tiene poderes que asustarían a los hombres si supieran cuán fuertes son". Katherine Hepburn (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar en WhatsApp a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"La mujer tiene poderes que asustarían a los hombres si supieran cuán fuertes son". Katherine Hepburn (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

28de 32
"No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas". Audre Lorde (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar en WhatsApp a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas". Audre Lorde (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

29de 32
“Enamórate de ti, de la vida. Y luego de quien tú quieras” (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar en WhatsApp a tu pareja y amigas este 8 de marzo

“Enamórate de ti, de la vida. Y luego de quien tú quieras” (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

30de 32
"Las únicas mujeres que valen realmente la pena, son aquellas que si quieren la Luna, se las bajan ellas solas" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar en WhatsApp a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Las únicas mujeres que valen realmente la pena, son aquellas que si quieren la Luna, se las bajan ellas solas" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

31de 32
"Árbol de la esperanza, mantente firme" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar en WhatsApp a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Árbol de la esperanza, mantente firme" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

32de 32
"Donde no puedas amar, no te demores" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)
30 tarjetas del Día Internacional de la Mujer 2025 para enviar en WhatsApp a tu pareja y amigas este 8 de marzo

"Donde no puedas amar, no te demores" (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

Cada 8 de marzo, además de pancartas y carteles para la marcha del 8M, muchas personas buscan tarjetas del Día de la Mujer 2026 para compartir en WhatsApp e Instagram. A simple vista pueden parecer detalles pequeños: una imagen con fondo morado, una ilustración, una frase breve. Pero, si miramos la historia de esta fecha y lo que todavía se reclama en las calles, entendemos que esas tarjetas no deberían repetir “Feliz día de la mujer”, sino convertirse en pequeños espacios de memoria, de reconocimiento y de compromiso. Lo que escribimos en una tarjeta digital puede reforzar la idea de celebración vacía o puede alinear lo que compartimos en redes con lo que se grita en la marcha.

El Día Internacional de la Mujer no nació de una felicitación, sino de la organización de mujeres trabajadoras que se unieron en huelgas, congresos y movilizaciones para exigir derechos laborales, políticos y sociales. Voces como las de Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo impulsaron la idea de un día internacional para la mujer trabajadora; otras como Margarita Nelken pelearon por el voto femenino y la presencia de las mujeres en la política; científicas como Marie Curie y Rosalind Franklin demostraron que el conocimiento también lleva nombre de mujer, aunque muchas veces se les haya intentado borrar. Artistas como Frida Kahlo y Violeta Parra convirtieron el dolor, la injusticia y la desigualdad en arte que aún hoy inspira pancartas y canciones. Sus historias son el telón de fondo de cada tarjeta que enviamos el 8M.

En 2026, las marchas del 8M recorren las calles de España, Argentina, México, Perú, Chile, Francia, Estados Unidos y otros países, con pancartas que hablan de feminicidios, brecha salarial, acoso, racismo, derechos reproductivos y cuidados. A la vez, en los teléfonos, se comparten imágenes y tarjetas del Día de la Mujer que viajan por WhatsApp, Instagram, Facebook y otras redes. Cuando esas tarjetas incluyen frases célebres o lemas inspirados en mujeres históricas, se convierten en puentes entre la memoria y el presente: permiten recordar de dónde venimos y, al mismo tiempo, señalar todo lo que falta por conquistar. No se trata de decorar la pantalla, sino de llenarla de sentido.

Este artículo reúne 30 tarjetas del 8M en forma de frases pensadas para usar como texto principal en imágenes, historias o posts del Día de la Mujer 2026. Están inspiradas en mujeres valientes como Clara Zetkin, Marie Curie, Rosa Luxemburgo, Margarita Nelken, Frida Kahlo, Violeta Parra, Rosalind Franklin y Lily Braun, y en las luchas actuales de millones de mujeres que marchan y resisten. No verás en estas tarjetas “Feliz día de la mujer”, sino palabras que conmemoran, que agradecen, que nombran la desigualdad y que invitan a seguir construyendo un mundo más justo. Puedes usarlas tal como están, adaptarlas a tu estilo o combinarlas con tus propias imágenes para compartir en WhatsApp, Instagram y otras redes.

FAQ Día de la Mujer 2026

1. ¿Para qué sirven las tarjetas del 8M si ya existen pancartas y marchas?

Sirven para extender el mensaje de la marcha a los espacios digitales: permiten que quienes no pueden estar en la calle compartan frases de lucha, memoria y reconocimiento en WhatsApp, Instagram y otras redes, manteniendo el enfoque de conmemoración y no de celebración.

2. ¿Por qué estas tarjetas del Día de la Mujer no incluyen “Feliz día”?

Porque se busca respetar el sentido histórico del 8M, ligado a la lucha de mujeres trabajadoras, a las marchas y a la denuncia de desigualdades; el objetivo es acompañar y reconocer, no convertir la fecha en una fiesta que ignore la violencia y la brecha salarial.

3. ¿Cómo puedo usar estas frases en WhatsApp e Instagram?

Puedes usarlas como texto principal de imágenes, historias, reels o posts del 8M, acompañarlas con fotos de la marcha, con ilustraciones feministas o con retratos de mujeres que admires, siempre procurando que el diseño refuerce el mensaje de lucha y respeto.

4. ¿Por qué se mencionan mujeres históricas como Clara Zetkin, Marie Curie o Frida Kahlo en estas tarjetas?

Porque sus historias ayudan a entender que el Día de la Mujer tiene raíces profundas en la lucha por derechos políticos, laborales, científicos y culturales, y que las consignas y tarjetas del 8M de hoy forman parte de una cadena de memoria y resistencia que viene de lejos.

5. ¿Puedo adaptar estas tarjetas del 8M para pancartas y carteles?

Sí, muchas de estas frases pueden convertirse en lemas para pancartas, carteles o imágenes impresas para la marcha del 8M, manteniendo el enfoque de mujeres valientes, empoderadas y conscientes de que el 8 de marzo es una jornada de lucha, no de felicitación.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS