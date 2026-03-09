El Cuba vs. Puerto Rico es un partido por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 que realmente promete y mucho. Ambos equipos se verán las caras en el Hiram Bithorn Stadium, este lunes 9 de marzo. Si te interesa saber a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.

El Cuba vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los grandes partidos que hay este lunes 9 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cuba vs. Puerto Rico en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cuba vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este lunes 9 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cuba vs. Puerto Rico?

Este lunes 9 de marzo se podrá ver el Cuba vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 1), FOX Sports App y Fubo

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+