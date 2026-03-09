Dentro del diamante, cada detalle se vuelve determinante cuando Puerto Rico y Cuba se enfrentan por la cuarta entrada del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. El manejo del pitcheo en un parque que castiga los errores, el corrido de bases agresivo, la defensa bajo presión y la sangre fría en momentos clave pueden marcar la diferencia entre tomar aire en la tabla o quedar obligados a un cierre perfecto. Para ambas novenas, el duelo del lunes 9 de marzo se siente como una final adelantada, aunque el calendario todavía ofrezca cierto margen. ¿Quieres saber las hora exacta y en qué canal transmiten el duelo? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

En Puerto Rico, la transmisión del juego irá por WAPA Deportes desde Liberty Puerto Rico (canales 44 y 244 HD), Claro TV Puerto Rico (canal 5, WAPA 2 Deportes) y Naicom (canales 31 o 33, según aviso reciente). En satélite, el duelo entre Puerto Rico y Cuba se verá por Dish Puerto Rico en el canal 27 y por DIRECTV Puerto Rico en el canal 657 (WAPA 2 Deportes).

En Cuba, podrás seguir el Team Arese vs. Puerto Rico se verá a través de Tele Rebelde, la señal deportiva de la televisión nacional, disponible en el canal 2. En la TDT, la programación se emite como SD-2 (señal estándar) y HD-3 (señal en alta definición), por lo que podrás disfrutar el partido con mejor calidad de imagen si cuentas con un televisor compatible. Además, la señal de Tele Rebelde está disponible de forma online en el sitio oficial telerebelde.icrt.cu y en la plataforma Teveo, ideal para quienes prefieren verlo desde el móvil, la tablet o la computadora.

Si te encuentras fuera del territorio cubano, las alternativas para sintonizar Tele Rebelde incluyen los portales de TV Cubana y Cubavisión Internacional, que suelen ofrecer acceso a la programación en directo para la diáspora y el público internacional. De esta manera, los aficionados al béisbol que viven en otros países también podrán seguir la actuación de Cuba en el Clásico Mundial sin perder detalle del duelo ante Colombia.

En los Estados Unidos, el choque entre Puerto Rico y Cuba se transmitirá en FOX Deportes, pensado para el público hispanohablante, y en FOX One (FOX Sports 1), dirigido principalmente al público angloparlante. Ambas señales suelen ofrecer una cobertura completa del Clásico Mundial de Béisbol, con previa, comentarios especializados y análisis postpartido, por lo que los aficionados podrán disfrutar una experiencia más completa alrededor del enfrentamiento. Revisa tu guía de programación local o la app de tu operador para confirmar el número de canal y el horario según tu zona horaria.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Cuba Tele Rebelde Puerto Rico WAPA Deportes Estados Unidos FOX Deportes, FOX One y FOX Sports App Latinoamérica ESPN y Disney Plus Premium

Horario para ver el juego Cuba vs. Colombia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

17:00 horas de México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala

18:00 horas de Cuba, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

19:00 horas de Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y Rep. Dominicana

20:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

En Estados Unidos

7 p.m. ET

6 p.m. CT

5 p.m. MT

4 p.m. PT