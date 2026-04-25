Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Por la Fecha 32 de LaLiga 2026, el FC Barcelona y el Getafe se enfrentarán en el Coliseum este sábado 25 de abril. Como es un duelo imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Después de vencer 1-0 al Celta de Vigo en la jornada anterior, el cuadro catalán buscará un nuevo triunfo, pero ahora de visita. Sin embargo, al frente tendrá a un rival que también está decidido a sumar tres puntos otra vez en el certamen. Y es que le ganó 1-0 a la Real Sociedad en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.

El partido FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026 es uno de los grandes partidos de este sábado 25 de abril. (Foto: Composición Gestión Mix)
El partido FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026 es uno de los grandes partidos de este sábado 25 de abril. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona - Getafe en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026 este sábado 25 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 10:15 am
  • Estados Unidos (CT): 9:15 am
  • Estados Unidos (MT): 8:15 am
  • Estados Unidos (PT): 7:15 am
  • México (CDMX): 8:15 am
  • España: 4:15 pm
  • Puerto Rico: 10:15 am
  • República Dominicana: 10:15 am
  • Panamá: 9:15 am
  • Costa Rica: 8:15 am
  • El Salvador: 8:15 am
  • Guatemala: 8:15 am
  • Honduras: 8:15 am
  • Nicaragua: 8:15 am
  • Argentina: 11:15 am
  • Brasil (Brasilia): 11:15 am
  • Uruguay: 11:15 am
  • Chile (Santiago): 11:15 am
  • Paraguay: 11:15 am
  • Bolivia: 10:15 am
  • Venezuela: 10:15 am
  • Ecuador: 9:15 am
  • Perú: 9:15 am
  • Colombia: 9:15 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona - Getafe?

Este sábado 25 de abril se podrá ver el FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
  • México: SKY Sports México, SKY+, izzi
  • España: Movistar+, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
  • Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, Free, myCANAL
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
  • Costa Rica: Sky Sports Norte
  • El Salvador: Sky Sports Norte
  • Nicaragua: Sky Sports Norte
  • República Dominicana: Sky Sports Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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