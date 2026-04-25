Por la Fecha 32 de LaLiga 2026, el FC Barcelona y el Getafe se enfrentarán en el Coliseum este sábado 25 de abril. Como es un duelo imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Después de vencer 1-0 al Celta de Vigo en la jornada anterior, el cuadro catalán buscará un nuevo triunfo, pero ahora de visita. Sin embargo, al frente tendrá a un rival que también está decidido a sumar tres puntos otra vez en el certamen. Y es que le ganó 1-0 a la Real Sociedad en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.

El partido FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026 es uno de los grandes partidos de este sábado 25 de abril. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona - Getafe en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026 este sábado 25 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:15 am

Estados Unidos (CT): 9:15 am

Estados Unidos (MT): 8:15 am

Estados Unidos (PT): 7:15 am

México (CDMX): 8:15 am

España: 4:15 pm

Puerto Rico: 10:15 am

República Dominicana: 10:15 am

Panamá: 9:15 am

Costa Rica: 8:15 am

El Salvador: 8:15 am

Guatemala: 8:15 am

Honduras: 8:15 am

Nicaragua: 8:15 am

Argentina: 11:15 am

Brasil (Brasilia): 11:15 am

Uruguay: 11:15 am

Chile (Santiago): 11:15 am

Paraguay: 11:15 am

Bolivia: 10:15 am

Venezuela: 10:15 am

Ecuador: 9:15 am

Perú: 9:15 am

Colombia: 9:15 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona - Getafe?

Este sábado 25 de abril se podrá ver el FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+, izzi

España: Movistar+, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte