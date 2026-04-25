El Estadio Coliseum de Madrid, será el escenario de un buen partido por la Jornada 33 de LaLiga. Mira el enfrentamiento de FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO, este sábado 25 de abril, un encuentro donde los blaugranas quieren obtener un nuevo triunfo para poder mantener su ventaja de 9 puntos sobre el escolta, el Real Madrid. A continuación, te cuento cuáles son los horarios y canales de transmisión para ver el partido de FC Barcelona-Getafe, desde México, España, Estados Unidos y Latinoamérica.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2026?
Sigue el partido de FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 24 de abril desde las 4:15 p.m. España, 10:15 a.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o desde las 8:15 a.m. Ciudad de México. Aquí te dejo con la guía completa de los horarios para seguir el juego desde cualquier parte de Latinoamérica.
|País
|Horario
|Argentina
|11:15 a.m.
|Bolivia
|10:15 a.m.
|Chile
|10:15 a.m.
|Colombia
|9:15 a.m.
|Ecuador
|9:15 a.m.
|Centroamérica
|8:15 a.m.
|Paraguay
|11:15 a.m.
|Perú
|9:15 a.m.
|Uruguay
|11:15 a.m.
|Venezuela
|10:15 a.m.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO por LaLiga 2026?
Desde el Coliseum de Madrid, mira la transmisión del partido de FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO a través de la señal de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).
Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.
|País
|Canales de TV
|Argentina
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|ESPN y Disney Plus
|Centroamérica
|Sky Sports HD
|Paraguay
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|ESPN y Disney Plus
Horarios, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO por LaLiga 2026
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Lugar: Estadio Coliseum de Madrid, España
- Horario: 10:15 a.m. ET / 4:15 p.m. España / 8:15 a.m. CDMX
- Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
- Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)