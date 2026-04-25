El Estadio Coliseum de Madrid, será el escenario de un buen partido por la Jornada 33 de LaLiga. Mira el enfrentamiento de FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO, este sábado 25 de abril, un encuentro donde los blaugranas quieren obtener un nuevo triunfo para poder mantener su ventaja de 9 puntos sobre el escolta, el Real Madrid. A continuación, te cuento cuáles son los horarios y canales de transmisión para ver el partido de FC Barcelona-Getafe, desde México, España, Estados Unidos y Latinoamérica .

La señal de ESPN transmite el partido de FC Barcelona vs. Getafe en vivo y en directo, este sábado 25 de abril de 2026, por la Jornada 33 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2026?

Sigue el partido de FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 24 de abril desde las 4:15 p.m. España, 10:15 a.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o desde las 8:15 a.m. Ciudad de México. Aquí te dejo con la guía completa de los horarios para seguir el juego desde cualquier parte de Latinoamérica.

País Horario Argentina 11:15 a.m. Bolivia 10:15 a.m. Chile 10:15 a.m. Colombia 9:15 a.m. Ecuador 9:15 a.m. Centroamérica 8:15 a.m. Paraguay 11:15 a.m. Perú 9:15 a.m. Uruguay 11:15 a.m. Venezuela 10:15 a.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO por LaLiga 2026?

Desde el Coliseum de Madrid, mira la transmisión del partido de FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO a través de la señal de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV Argentina ESPN y Disney Plus Bolivia ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus Ecuador ESPN y Disney Plus Centroamérica Sky Sports HD Paraguay ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Uruguay ESPN y Disney Plus Venezuela ESPN y Disney Plus

Horarios, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO por LaLiga 2026

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Sábado 25 de abril de 2026 Lugar: Estadio Coliseum de Madrid, España

Estadio Coliseum de Madrid, España Horario: 10:15 a.m. ET / 4:15 p.m. España / 8:15 a.m. CDMX

10:15 a.m. ET / 4:15 p.m. España / 8:15 a.m. CDMX Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)

Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA) Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)