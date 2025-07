Después de 10 años de abandono por parte de Warner Bros., regresa “Superman”, la película con la que se pretende relanzar a uno de los superhéroes más importantes de todos los tiempos. ¿De qué trata? A continuación, lo que debes saber sobre este nuevo filme.

Cabe mencionar que esta producción es la primera película del Universo DC (DCU) producida por DC Studios y el segundo reinicio de la serie cinematográfica de “Superman”.

SINOPSIS DE “SUPERMAN”

El nuevo filme de “Superman” sigue a Clark Kent tratando de equilibrar y reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana, la cual le dio su familia adoptiva en Smallville, Kansas.

“Estamos abrazando toda la mitología de Superman. Tiene amigos que son otros superhéroes. Tiene gente con la que no se lleva tan bien que son otros superhéroes. Tiene muchas de las cosas que nos encantan de los cómics de Superman que no hemos podido ver tanto en las películas, y definitivamente no hemos podido ver de forma realista, que es lo que espero que hayamos creado”, señaló el director James Gunn a Variety en diciembre de 2024.

"Superman" nos muestra a un superhéroe maltratado y que no es reconocido (Foto: Warner Bros. Pictures)

TRÁILER DE “SUPERMAN”

En el tráiler de “Superman” vemos al superhéroe aceptando ser entrevistado por Lois Lane. “Últimamente se le ha criticado mucho. El secretario de Defensa dijo que investigaría sus acciones”, le dice, pero él sonríe y contesta que detuvo una guerra, lo que es inmediatamente recriminado por la joven, quien le cuestiona por haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos y originar un sinfín de problemas. Pese a que Clark asegura que actuó de esa forma porque mucha gente iba a morir, ella no piensa lo mismo.

Mientras se realiza la conversación, vemos a Superman pasando todo tipo de inconvenientes. Aunque parece tener mucho en su contra, su padre le dice: “Tus decisiones, tus acciones… son lo que te hacen ser quien eres”, palabras que lo llena de satisfacción y está dispuesto a regresar a cumplir la misión de salvar al mundo. Obviamente, esto enfurece a Lex Luthor, quien no está contento de que el superhéroe se haya convertido en el centro de atención de todos. Al final, lo vemos recostado con su tradicional traje y encima de él está Krypto, su fiel amigo.

Además de acción, la nueva película de “Superman” mezcla humor y mucho corazón, ya que vemos a nuestro superhéroe estar impulsado por la compasión y la creencia de la bondad humana.

FECHA Y CÓMO VER “SUPERMAN”

“Superman” es el primer largometraje del “Capítulo Uno: Dioses y Monstruos” de DC Studios. Su fecha de estreno es:

¿Cuándo se estrena “Superman” en Latinoamérica? Jueves 10 de julio de 2025

Jueves 10 de julio de 2025 ¿Cuándo se estrena “Superman” en Estados Unidos y España? Viernes 11 de julio de 2025

Para que disfrutes del filme, simplemente debes revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia. Se prevé que la película llegue semanas después a la plataforma de streaming Max.

ELENCO DE “SUPERMAN”

A continuación, los integrantes del elenco de la nueva película de “Superman”:

David Corenswet como Clark Kent / Superman

Rachel Brosnahan como Lois Lane

Nicholas Hoult como Lex Luthor

Edi Gathegi como Michael Holt / Mister Terrific

Anthony Carrigan como Rex Mason / Metamorpho

Nathan Fillion como Guy Gardner / Green Lantern

Isabela Merced como Hawkgirl

Skyler Gisondo como Jimmy Olsen

Sara Sampaio como Eve Teschmacher

María Gabriela de Faría como Angela Spica / The Engineer

Wendell Pierce como Perry White

Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent

Neva Howell como Martha Kent

Afiche de la nueva película "Superman" (Foto: Warner Bros. Pictures)

LA COMPARACIÓN DEL FILME CON LA REALIDAD

“Al principio tenemos a un Superman maltratado [cuando cae sobre el hielo]. Ese es nuestro país. Creo en la bondad de los seres humanos y creo que la mayoría de la gente en este país, a pesar de sus creencias ideológicas, de su política, está haciendo lo posible por salir adelante y ser buenas personas, pese a lo que pueda parecerle al otro lado, sea cual sea ese otro lado. Esta película trata sobre eso. Se trata de la bondad básica de los seres humanos, y de que esta puede ser vista como anticuada y asediada por algunas de las voces más oscuras o más ruidosas”, señaló al director James Gunn a Variety.

MÁS DATOS SOBRE “SUPERMAN”

La nueva película de “Superman” será la primera película del Capítulo 1 de este nuevo DC, el cual fue bautizado como “Dioses y Monstruos”.

Krypto es el emblemático perro del protagonista, el cual es interpretado por Ozu, las mascota en la vida real de James Gunn.