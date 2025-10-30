“It: bienvenidos a Derry” (“It: Welcome to Derry” en su idioma original) explora los orígenes del aterrador payaso Pennywise. Esta precuela de las películas “It” (2017) e “It: Capítulo dos” (2019) fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes estuvieron involucrados en las anteriores películas. Tras su estreno, el 26 de octubre de 2025, los fans se preguntan, ¿cuántas temporadas tendrá la serie de HBO basada en la novela de Stephen King de 1986 “It”,?

“Para nosotros era importante contar una historia muy impredecible, porque no podíamos repetir las películas”, explicó Barbara a Variety. “Necesitábamos a los niños, porque no hay ‘Eso’ sin niños, y necesitábamos que se hicieran amigos y lucharan juntos contra este monstruo. Pero también necesitábamos darle un giro a la historia de alguna manera”.

“It: bienvenidos a Derry”, que tiene siete episodios, cuenta con el elenco conformado pro Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Clara Stack, Amanda Christine, Mikkal Karim-Fidler y Bill Skarsgård.

La actriz Amanda Christine interpreta a Ronnie Grogan en el final del primer capítulo de la serie precuela "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TENDRÍA “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Debido a que “It: Bienvenidos a Derry” explora los orígenes de la aterradora maldición del payaso en el pueblo homónimo de Maine, la serie de HBO podría tener tres temporadas, según señalaron los cocreadores de la serie de terror sobrenatural.

“Nuestro arco argumental principal abarca tres temporadas, basadas principalmente en los tres ciclos cruciales de Pennywise: 1962, 1935 y 1908”, explicó Andy Muschietti.

Aunque los creadores se negaron a revelar detalles sobre el futuro a largo plazo de la serie, el libro de Stephen King incluye algunas pistas sobre la historia de Derry durante los ciclos anteriores de Pennywise. Por lo pronto, se sabe que, un objeto celeste se estrelló contra el pueblo y surgió un ser divino con forma de tortuga llamado Maturin.

“Hay un montón de guiños”, aseguró Andy, “y a lo largo de estas tres temporadas, probablemente profundizaremos en el significado de la tortuga, cómo influye en el comportamiento de nuestros personajes y en la historia mitológica”.

Lo que Andy y Barbara Muschietti revelaron sobre el episodio 1 de “It: Bienvenidos a Derry”

Los creadores de “It: Bienvenidos a Derry” explicaron que buscaban con el primer episodio. “Andy y yo teníamos muy claro que debíamos empezar el espectáculo con algo muy potente”, indicó Barbara.

“Porque así habíamos marcado el tono en las películas, tanto con la escena de Georgie (Jackson Robert Scott) como con la de Adrian Mellon (Xavier Dolan). Así que teníamos que llegar a algo muy intenso”, agregó.