El esperado debut de la selección de México frente a su similar de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves 11 de junio a partir de la 1 pm (Tiempo del Centro) / 3 pm ET marca el inicio del Grupo A, un encuentro histórico que despierta pasiones en toda la región. Para los aficionados al fútbol en Estados Unidos y México, las opciones para ver el partido en directo de forma gratuita por televisión abierta incluyen las señales oficiales de Canal 5 y TUDN, complementadas con plataformas de fútbol online para dispositivos móviles. El compromiso inaugural se disputará en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario histórico que ya albergó las finales de 1970 y 1986. El sector lo completan las selecciones de Corea del Sur y Chequia, sumando atractivo a un fixture donde la mayoría de los juegos se repartirán entre Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, el público estadounidense tendrá acción local en Atlanta el 18 de junio con el choque entre checos y sudafricanos.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Sudáfrica GRATIS por el Mundial 2026?

El cotejo entre México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa , disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Sudáfrica en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo entre México y Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Partido : México vs. Sudáfrica

: México vs. Sudáfrica Fecha : Jueves, 11 de junio de 2026

: Jueves, 11 de junio de 2026 Horario : 13:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Azteca (Ciudad de México)

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)