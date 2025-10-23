En octubre de 2025, el terror regresará al catálogo de HBO Max con el próximo lanzamiento de “IT: Bienvenidos a Derry”. Esta serie nos transporta al Derry de los años sesenta, situando su trama en una época anterior a los sucesos narrados en las películas “IT” e “IT: Capítulo 2”. En ese escenario, el origen y los misterios de Pennywise cobran un papel central, revelando cómo la oscuridad se instala en la ciudad.

Creada por Andy y Bárbara Muschietti junto a Jason Fuchs y Brad Kane, esta precuela invita al espectador a sumergirse en un nuevo capítulo de la saga bajo un tono más oscuro y una atmósfera marcada por el misterio. El estreno, programado para el 26 de octubre de 2025, justo días antes de Halloween, es ideal para el público que busca revivir las pesadillas que hicieron célebre a este personaje macabro. La producción contará con ocho episodios, lanzados semanalmente, permitiendo a los seguidores acompañar a los habitantes de Derry durante ocho semanas de tensión y sustos.

Con Bill Skarsgård retomando el papel del diabólico de Pennywise y un reparto renovado, “IT: Bienvenidos a Derry” promete mostrar nuevos personajes atrapados por fuerzas inexplicables y fenómenos paranormales. Esta mirada renovada al universo King busca resolver interrogantes pendientes sobre los comienzos de “IT”, y ofrecer una perspectiva escalofriante sobre los orígenes del mal en un pueblo condenado por el miedo.

Y como es de esperarse en este tipo de casos, ya hay críticos que se adelantaron al estreno y emitieron sus opiniones tras ver el primer capítulo, por lo que en internet podemos encontrar dichas declaraciones acerca de esta macabra serie que promete convertirse en la favorita de miles en todo el mundo. ¿Quieres saber qué están diciendo los especialistas?

LO QUE ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Medio Crítico Valoración principal Variety Aramide Tinubu Considera que es “una narrativa hábilmente construida y escalofriante sobre los orígenes de Pennywise”, destacando su subtexto contemporáneo pese a ambientarse en el pasado. The Hollywood Reporter Daniel Fienberg Describe la serie como “un ambicioso intento de expandir el universo de Stephen King”, aunque advierte que “en ocasiones se siente más monstruosa que terrorífica”. IndieWire Ben Travers Señala que “intenta demasiado al conectar historias paralelas, pero carece del magnetismo de sus adaptaciones cinematográficas”. Collider Emma Kiely Aprecia las actuaciones, pero critica que “el terror se fragmenta entre múltiples narrativas y nunca alcanza la tensión de los filmes de Muschietti”. Slashfilm Chris Evangelista La tilda de “una amalgama monstruosa que complacerá a los fans del horror”, agregando que “las secuencias más inquietantes son dignas del mejor King”. Vulture (New York Magazine) Nicholas Quah Califica la serie como “irregular y sobrecargada de personajes poco desarrollados”, destacando que le “falta cohesión emocional”. Polygon Chris Hayner Elogia su violencia más cruda que en las películas, diciendo que “en los primeros episodios hay momentos de pavor nunca vistos en la saga”. IGN Movies Tom Jorgensen Puntúa el estreno con alta nota, elogiando que “reinstaura Derry como el pueblo más malsano de América”, aunque señala el uso desigual del CGI. The Daily Beast Nick Schager Califica la serie como “un remix que extenúa lo que hacía especial al material original”, con “demasiada dependencia de la nostalgia”. AwardsWatch Karen M. Peterson Resalta la narración paralela, pero apunta que “pierde fuerza en el equilibrio entre lo real y lo sobrenatural”. Forbes Tim Lammers Resume que “posee un nivel técnico impecable, aunque su historia nunca alcanza el terror icónico que uno espera del payaso danzante”.

Valoración promedio

Rotten Tomatoes: 80% de aprobación crítica.

Metacritic: 61/100, calificándola como de “opiniones mixtas pero favorables”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Actor/Actriz Personaje Datos destacados Bill Skarsgård Pennywise el Payaso Retoma su papel de las películas de “It” (2017, 2019). Taylour Paige Charlotte Hanlon Esposa de Leroy Hanlon, una mujer de espíritu rebelde. Jovan Adepo Leroy Hanlon Abuelo de Mike Hanlon, veterano de la Guerra de Corea. Blake Cameron James Will Hanlon Hijo del matrimonio Hanlon. Chris Chalk Dick Hallorann Joven cocinero del Overlook Hotel, personaje de “El resplandor”. James Remar General Shaw Figura militar clave en la trama. Madeleine Stowe Sin nombre revelado Aparición recurrente como figura de autoridad misteriosa. Kimberly Norris Guerrero Rose Matriarca nativa de Derry. Stephen Ride Hank Grogan Agente local de Derry que investiga las desapariciones. Rudy Mancuso Capitán Pauly Russo Soldado del ejército estadounidense. Clara Stack Lilly Niña testigo de las desapariciones.

FICHA TÉCNICA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Título original: “It: Welcome to Derry”

“It: Welcome to Derry” Título en español: “It: Bienvenidos a Derry”

“It: Bienvenidos a Derry” Género: Terror, suspenso sobrenatural

Terror, suspenso sobrenatural País: Estados Unidos

Estados Unidos Año: 2025

2025 Duración: 60 minutos por episodio

60 minutos por episodio Creador(es): Jason Fuchs, Brad Caleb Kane

Jason Fuchs, Brad Caleb Kane Dirección: Andy Muschietti

Andy Muschietti Guion: Jason Fuchs, Brad Kane, Andy Muschietti, Bárbara Muschietti

Jason Fuchs, Brad Kane, Andy Muschietti, Bárbara Muschietti Basada en: la obra “It” de Stephen King

la obra “It” de Stephen King Fotografía: Rasmus Heise

Rasmus Heise Música: Benjamin Wallfisch

Benjamin Wallfisch Producción: Warner Bros. Television / Double Dream

Warner Bros. Television / Double Dream Distribución: HBO Max