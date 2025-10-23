Bill Skarsgård como Pennywise en la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)
Bill Skarsgård como Pennywise en la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

En octubre de 2025, el terror regresará al catálogo de HBO Max con el próximo lanzamiento de “IT: Bienvenidos a Derry”. Esta serie nos transporta al Derry de los años sesenta, situando su trama en una época anterior a los sucesos narrados en las películas “IT” e “IT: Capítulo 2”. En ese escenario, el origen y los misterios de Pennywise cobran un papel central, revelando cómo la oscuridad se instala en la ciudad.

Creada por Andy y Bárbara Muschietti junto a Jason Fuchs y Brad Kane, esta precuela invita al espectador a sumergirse en un nuevo capítulo de la saga bajo un tono más oscuro y una atmósfera marcada por el misterio. El estreno, programado para el 26 de octubre de 2025, justo días antes de Halloween, es ideal para el público que busca revivir las pesadillas que hicieron célebre a este personaje macabro. La producción contará con ocho episodios, lanzados semanalmente, permitiendo a los seguidores acompañar a los habitantes de Derry durante ocho semanas de tensión y sustos.

Con , “IT: Bienvenidos a Derry” promete mostrar nuevos personajes atrapados por fuerzas inexplicables y fenómenos paranormales. Esta mirada renovada al universo King busca resolver interrogantes pendientes sobre los comienzos de “IT”, y ofrecer una perspectiva escalofriante sobre los orígenes del mal en un pueblo condenado por el miedo.

Y como es de esperarse en este tipo de casos, ya hay críticos que se adelantaron al estreno y emitieron sus opiniones tras ver el primer capítulo, por lo que en internet podemos encontrar dichas declaraciones acerca de esta macabra serie que promete convertirse en la favorita de miles en todo el mundo. ¿Quieres saber qué están diciendo los especialistas?

LO QUE ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

MedioCríticoValoración principal
VarietyAramide TinubuConsidera que es “una narrativa hábilmente construida y escalofriante sobre los orígenes de Pennywise”, destacando su subtexto contemporáneo pese a ambientarse en el pasado.
The Hollywood ReporterDaniel FienbergDescribe la serie como “un ambicioso intento de expandir el universo de Stephen King”, aunque advierte que “en ocasiones se siente más monstruosa que terrorífica”.
IndieWireBen TraversSeñala que “intenta demasiado al conectar historias paralelas, pero carece del magnetismo de sus adaptaciones cinematográficas”.
ColliderEmma KielyAprecia las actuaciones, pero critica que “el terror se fragmenta entre múltiples narrativas y nunca alcanza la tensión de los filmes de Muschietti”.
SlashfilmChris EvangelistaLa tilda de “una amalgama monstruosa que complacerá a los fans del horror”, agregando que “las secuencias más inquietantes son dignas del mejor King”.
Vulture (New York Magazine)Nicholas QuahCalifica la serie como “irregular y sobrecargada de personajes poco desarrollados”, destacando que le “falta cohesión emocional”.
PolygonChris HaynerElogia su violencia más cruda que en las películas, diciendo que “en los primeros episodios hay momentos de pavor nunca vistos en la saga”.
IGN MoviesTom JorgensenPuntúa el estreno con alta nota, elogiando que “reinstaura Derry como el pueblo más malsano de América”, aunque señala el uso desigual del CGI.
The Daily BeastNick SchagerCalifica la serie como “un remix que extenúa lo que hacía especial al material original”, con “demasiada dependencia de la nostalgia”.
AwardsWatchKaren M. PetersonResalta la narración paralela, pero apunta que “pierde fuerza en el equilibrio entre lo real y lo sobrenatural”.
ForbesTim LammersResume que “posee un nivel técnico impecable, aunque su historia nunca alcanza el terror icónico que uno espera del payaso danzante”.

Valoración promedio

  • Rotten Tomatoes: 80% de aprobación crítica.
  • Metacritic: 61/100, calificándola como de “opiniones mixtas pero favorables”.
Póster oficial de "IT: Welcome to Derry". (Foto: HBO)
Póster oficial de "IT: Welcome to Derry". (Foto: HBO)

ACTORES Y PERSONAJES DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Actor/ActrizPersonajeDatos destacados
Bill SkarsgårdPennywise el PayasoRetoma su papel de las películas de “It” (2017, 2019).
Taylour PaigeCharlotte HanlonEsposa de Leroy Hanlon, una mujer de espíritu rebelde.
Jovan AdepoLeroy HanlonAbuelo de Mike Hanlon, veterano de la Guerra de Corea.
Blake Cameron JamesWill HanlonHijo del matrimonio Hanlon.
Chris ChalkDick HallorannJoven cocinero del Overlook Hotel, personaje de “El resplandor”.
James RemarGeneral ShawFigura militar clave en la trama.
Madeleine StoweSin nombre reveladoAparición recurrente como figura de autoridad misteriosa.
Kimberly Norris GuerreroRoseMatriarca nativa de Derry.
Stephen Ride Hank GroganAgente local de Derry que investiga las desapariciones.
Rudy MancusoCapitán Pauly RussoSoldado del ejército estadounidense.
Clara StackLillyNiña testigo de las desapariciones.

FICHA TÉCNICA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

  • Título original: “It: Welcome to Derry”
  • Título en español: “It: Bienvenidos a Derry”
  • Género: Terror, suspenso sobrenatural
  • País: Estados Unidos
  • Año: 2025
  • Duración: 60 minutos por episodio
  • Creador(es): Jason Fuchs, Brad Caleb Kane
  • Dirección: Andy Muschietti
  • Guion: Jason Fuchs, Brad Kane, Andy Muschietti, Bárbara Muschietti
  • Basada en: la obra “It” de Stephen King
  • Fotografía: Rasmus Heise
  • Música: Benjamin Wallfisch
  • Producción: Warner Bros. Television / Double Dream 
  • Distribución: HBO Max
"Welcome to Derry", la precuela de "IT", nos llevará de vuelta a Derry para explorar los oscuros comienzos de Pennywise (Foto: HBO)
"Welcome to Derry", la precuela de "IT", nos llevará de vuelta a Derry para explorar los oscuros comienzos de Pennywise (Foto: HBO)

TAGS