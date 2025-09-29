Si “Wayward” te tuvo pegado al sillón, no eres el único. La serie creada y protagonizada por Mae Martin llegó a Netflix y ya tiene a todos hablando por su mezcla de suspenso, drama y esos giros psicológicos que te obligan a sospechar de todos. Todo ocurre en Tall Pines, un pueblito con más misterios que habitantes, donde la Academia para adolescentes esconde secretos que ni los propios vecinos se atreven a contar.

¿Terminaste la serie y quedaste con ganas de más? Buenas noticias: hay un montón de historias en Netflix que juegan con el mismo aire de tensión, adolescentes desafiando reglas raras, familias enfrentadas a lo inexplicable y comunidades llenas de pistas y trampas. Si buscas ese mismo vértigo que te dejó “Wayward”, dale una oportunidad a las series que te recomendamos a continuación. Puede que encuentres tu próximo maratón favorito.

8 SERIES QUE PUEDES VER SI TE GUSTÓ “INCONTROLABLES”

‘Wayward’ se desarrolla en el pequeño pueblo de Tall Pines, donde se mudan el agente de policía Alex Dempsey (Mae) y su esposa embarazada, Laura (Sarah Gadon). La región es famosa por su institución para adolescentes con problemas, la Academia Tall Pines, dirigida por Evelyn Wade (Toni Collette), en plena naturaleza. Al encontrarse con dos niños que parecen desesperados por escapar del lugar, Alex intenta investigar la situación. A pesar de la oposición, descubren detalles sobre Evelyn que los aldeanos han ocultado durante años. Este drama de misterio y suspenso destaca la tendencia a que toda verdad salga a la luz. Si te ha gustado, aquí tienes una lista de series similares a ‘Wayward’ que puedes ver a continuación.

1. “Greenhouse Academy” (2017-2020)

Inspirada en la serie israelí “The Greenhouse”, sigue a los hermanos Alex y Hayley tras la muerte de su madre. Ambos ingresan a un internado para jóvenes superdotados, pero el lugar esconde inquietantes secretos. Divididos en las casas Águilas y Cuervos, deberán unirse contra sucesos inexplicables. Su búsqueda de la verdad revela conspiraciones mucho mayores. Igual que en “Wayward”, se demuestra que las instituciones no son lo que aparentan.

“The Greenhouse”, sigue a los hermanos Alex y Hayley tras la muerte de su madre (Foto: Netflix)

2. “Outer Banks” (2020-)

Ambientada en Carolina del Norte, mezcla drama juvenil, aventura y suspenso. John B. y sus amigos, los Pogues, buscan a su padre desaparecido en medio de conflictos con los adinerados Kooks. La rivalidad social se entrelaza con un misterio intergeneracional y un tesoro oculto. La unión del grupo se vuelve esencial para sobrevivir. Como en “Wayward”, la colaboración juvenil desafía a fuerzas externas.

3. “Glitch” (2015-2019)

Este thriller australiano muestra a un policía que ve cómo varios habitantes muertos regresan repentinamente a la vida. Los resucitados no recuerdan nada, pero buscan respuestas sobre su origen. El pueblo intenta mantener en secreto lo ocurrido, sumido en la incertidumbre. A medida que la investigación avanza, se destapan conspiraciones que cambian todo. Igual que en “Wayward”, el protagonista intenta descifrar un enigma que sacude a su comunidad.

4. “El Vigilante” (2022-)

Creada por Ryan Murphy, relata la desesperación de una familia acosada en su nueva casa por un vigilante anónimo. Lo que parecía un hogar de ensueño se convierte en un laberinto de amenazas y paranoia. Ni la policía puede frenarlo y la presión psicológica se intensifica cada día. Los Brannock comienzan a perder el control de sus vidas. Como en “Wayward”, lo perturbador se mezcla con lo aparentemente cotidiano.

5. “Uno de nosotros miente” (2021-2022)

Adaptación de la novela juvenil de Karen M. McManus, sigue a cinco estudiantes en detención escolar, donde uno muere inesperadamente. La víctima, creadora de un portal de rumores, deja a todos bajo sospecha. Secretos ocultos salen a la luz mientras cada uno intenta probar su inocencia. La tensión aumenta con cada revelación. Como en “Wayward”, la juventud se ve atrapada en un misterio cargado de intrigas.

6. “La lista A” (2018)

La historia centra a Mia, que llega ilusionada a un campamento de verano en una isla paradisíaca. Todo cambia con la llegada de Amber, cuya carismática presencia y misteriosos poderes alteran la dinámica social. Lo que comienza como una rivalidad termina revelando oscuros secretos sobrenaturales. Mia debe enfrentar fuerzas que no comprende antes de perderlo todo. Como en “Wayward”, lo sobrenatural y lo juvenil se cruzan de manera inquietante.

7. “Dark” (2017-2020)

Este drama alemán inicia con la desaparición de un niño en Winden, pero pronto se transforma en un relato sobre viajes temporales. Cuatro familias descubren que sus destinos están entrelazados por generaciones. El agujero de gusano de la planta nuclear es clave, aunque cada respuesta abre nuevas dudas. El suspenso se combina con un rompecabezas existencial. Como en “Wayward”, las revelaciones muestran que el tiempo siempre devuelve la verdad.

8. “The Society” (2019)

Un grupo de adolescentes vuelve de una excursión y descubre que los adultos han desaparecido. El pueblo queda aislado por un bosque, forzándolos a crear sus propias reglas de convivencia. Las tensiones y la lucha por el poder dividen al grupo. La transición de la vida juvenil al liderazgo es brutal. Igual que en “Wayward”, la juventud debe enfrentarse sola a lo desconocido.