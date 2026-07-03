En el segundo capítulos de la tercera temporada de “House of the Dragon”, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y Daemon (Matt Smith) llegaron a King’s Landing (Desembarco del Rey) junto a sus dragones, Syrax y Caraxes, y este último se aseguró de que su esposa tomara el lugar que le corresponde en el Trono de hierro, la Danza de Dragones recién ha comenzado y la primogénita del rey Viserys I aún tiene que luchar para conservar la pesada corona. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio de la serie de HBO? ¿Cuándo se estrenará?

En ‘Queen’s Landing’ (3x02), mientras celebra las victorias en batalla, Daemon se entera de la muerte de Jacaerys Velaryon (Harry Collett) y regresa a Dragonstone para consolar a Rhaenyra, quien está destrozada y enfurecida tras perder a su heredero. Daemon le habla de sus visiones y la convence de que debe dejar atrás el luto y reclamar el trono para honrar el sacrificio de sus hijos.

Después de que Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), junto a Vhagar, ataca brutalmente Harrenhal y masacra a Ser Simon Strong y a sus hombres, Alicent Hightower (Olivia Cooke) cumple su parte del trato y Rhaenyra finalmente toma el Trono de Hierro. El capítulo termina con la ejecución de Otto Hightower.

Daemon Targaryen (Matt Smith) y su dragón Caraxes en una escena del tercer episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

El tercer episodio de la tercera entrega de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 5 de julio del 2026 en HBO y HBO Max.

El nuevo capítulo de la tercera entrega del spin-off de “Game Of Thrones” fue escrito por Sara Hess y dirigido por Clare Kilner. Aún no se ha confrimado su duración.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

“House of the Dragon” es un título exclusivo de HBO y del catálogo de HBO Max. Por lo tanto, para ver el tercer episodio de la temporada 3 necesitas una suscripción activa a la famosa plataforma de propiedad de Warner Bros.

¿A QUÉ HORA VER “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 3?

El tercer episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” se emitiá las 9:00 PM ET (hora del Este de EE. UU.) a través de HBO Max y la señal de HBO. Estos son los horarios por país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 5 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del domingo 5 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del domingo 5 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del domingo 5 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del domingo 5 de julio España 2:00 a.m. del lunes 6 de julio

AVANCE DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 3

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 3?

HBO aún no ha compartido la sinopsis oficial del tercer episodio de la temporada 3 de “House of the Dragon”, pero el avance revela que Rhaenyra que gobernar es más difícil de lo que imaginó, sobre todo, porque la guerra aún no termina. Aunque ella desea ser justa, al igual que su padre, se verá obligada a tomar decisiones oscuras.

Mientras Daemon no quiere que Rhaenyra muestre piedad, Alicent le advierte que la corona la obligará a tomar resoluciones cuestionables. En tanto, el bando de los Verdes todavía no se da por vencido y Aemond se recupera de sus heridas en Harrenhal.