La disputa por el Trono de Hierro acaba de cambiar de forma radical en la temporada 3 de “House of the Dragon” (en español, “La casa del dragón”). Y es que, si vienes siguiendo los nuevos capítulos en HBO Max, ya habrás visto que el episodio 03x02 sube la apuesta al máximo: hay sangre, una ejecución inesperada y un giro en el poder que parecía imposible hace apenas unas semanas. Así, si algún detalle se te escapó entre tanto dragón y tanta conspiración, aquí Gestión Mix te cuenta con calma todo lo que ocurrió.

Vale precisar que esta entrega de la ficción llega marcada por la tensión de la llamada Danza de los Dragones, el conflicto que enfrenta a los descendientes de la Casa Targaryen por el control de los Siete Reinos.

En ese sentido, el episodio anterior dejó a los bandos con heridas todavía frescas tras un enfrentamiento naval a gran escala, por lo que ahora nos sumergimos en las consecuencias inmediatas de esa batalla.

Antes de continuar, mira el detrás de cámaras del capítulo 03x02 de “House of the Dragon”, titulado “Queen’s Landing“:

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

¡Atención, SPOILERS ! Tras la lamentable muerte de Jacaerys “Jace” Velaryon, el hijo de Rhaenyra, este episodio nos muestra cómo su cuerpo es trasladado por Baela hasta Dragonstone.

Allí, la reina, interpretada de forma magistral por Emma D’Arcy, vive una de sus escenas más desgarradoras, entre la pena por perder a su hijo y la rabia por la forma en que murió.

Mientras tanto, en el Valle, Rhaena busca refugio junto a su dragón Sheepstealer.

Y si bien Lady Jeyne Arryn no quiere saber nada con ella, finalmente acepta que no puede impedir que un dragón se asiente donde quiera, lo que implica que le permite quedarse en su territorio.

Por otro lado, Aegon y Larys logran escapar de sus captores y deciden dirigirse a Rook’s Rest (Reposo del Grajo), motivados por la necesidad del “rey usurpador” de confirmar si su dragón Sunfyre sigue vivo.

¿CÓMO CAE DESEMBARCO DEL REY EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Eventualmente, Alicent Hightower convence al comandante de la guardia de la ciudad, Ser Luthor Largent, de no resistirse a la llegada de Rhaenyra, en una jugada que se diferencia del libro “Fire & Blood” (en la novela original de George R. R. Martin, Alicent intenta defender la ciudad en lugar de entregarla).

Más tarde, Rhaenyra, Daemon y los jinetes de dragón Hugh y Ulf llegan volando hasta el Castillo de Roca Casterly… es decir, hasta la Fortaleza Roja, y ahí Largent revela que su lealtad siempre estuvo con Daemon, lo que termina de inclinar la balanza.

Por si fuera poco, Larys Strong dejó como “regalo” para Daemon a un prisionero que se creía desaparecido desde la temporada anterior: Otto Hightower.

Entonces, Rhaenyra decide ejecutarlo personalmente con la espada Dark Sister, lo que hace que Alicent quede paralizada ante el cadáver de su padre y la imagen de su antigua amiga en el Trono de Hierro, entre la rabia y la sensación de haber sido traicionada una vez más.

¿QUÉ SUCEDE CON AEMOND TARGARYEN EN HARRENHAL?

En paralelo a los eventos de la capital, Aemond llega hasta Harrenhal montando a Vhagar y se enfrenta a Ser Simon Strong, a quien termina matando junto a sus hijos.

Así, en medio del combate, Aemond recibe una herida de gravedad y termina pidiendo ayuda a Alys Rivers, la enigmática habitante del castillo.

Entonces, todo parece indicar que Alys aprovechará el encuentro para pedir Harrenhal para sí misma, algo que Daemon ya le había negado antes de partir hacia Desembarco del Rey.

Importante: el tercer episodio de la temporada, titulado “Blood Calls To Blood”, está programado para estrenarse el domingo 5 de julio del 2026.

En la serie "House of the Dragon", el color verde es una poderosa declaración política. Simboliza el llamado a las armas de la Casa Hightower y reafirma su posición frente al bando opuesto (Foto: HBO)