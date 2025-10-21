“Mob War: Philadelphia vs. The Mafia” (“Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia”) es una nueva docuserie de Netflix que recrea uno de los episodios más violentos en la historia del crimen organizado estadounidense: el brutal enfrentamiento entre Joey Merlino y John Stanfa, un relato real con la intensidad de una película de Scorsese.

En tres intensos episodios, la serie nos lleva a los años 90, cuando Filadelfia vivió una ola de violencia entre dos generaciones de mafiosos. Por un lado, los viejos capos tradicionales que buscaban mantener el orden y los códigos del crimen y por el otro, los jóvenes ambiciosos que querían cambiar las reglas del juego.

Imagen promocional de “Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia” (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES ERAN JOHN STANFA Y JOEY MERLINO?

John Stanfa era un mafioso siciliano que llegó a Filadelfia con el aval de las Cinco Familias de Nueva York. Fue elegido para liderar la familia criminal de Filadelfia tras la caída de Nicodemo “Little Nicky” Scarfo, condenado junto a 16 de sus socios en 1988. Su misión era restaurar el orden y hacer que los negocios ilegales siguieran funcionando sin llamar demasiado la atención.

En el otro extremo estaba Joey Merlino, apodado “Skinny Joey”, un joven carismático, ostentoso y ambicioso que formaba parte de los llamados “Jóvenes Turcos”, una nueva generación de mafiosos que rechazaban la autoridad de los viejos jefes. Junto con Ralph Natale, un veterano de la mafia que conoció en prisión, Merlino planeaba derrocar a Stanfa y hacerse con el control total.

Joey Merlino era el jefe de una de las dos facciones rivales en Filadelfia (Foto: Netflix)

LOS CONFLICTOS REALES ENTRE LOS DOS BANDOS

En enero de 1992, Merlino lanzó el primer golpe al ordenar el asesinato de Félix Bocchino, capo de Stanfa y su candidato a subjefe. El mafioso a cargo respondió rápidamente: en marzo de ese mismo año, mandó atacar a Michael “Mikey Chang” Ciancaglini, el principal aliado de Merlino. Aunque sobrevivió, quedó claro que la guerra apenas comenzaba.

En un intento de apaciguar los ánimos, Stanfa integró a Merlino y Ciancaglini a la familia en una ceremonia formal en septiembre de 1992, pero no funcionó. La tensión era demasiado grande y la sangre ya había sido derramada. Los ataques continuarían con más fuerza y violencia.

Uno de los episodios más recordados —y también recreado en la serie— ocurrió el 5 de agosto de 1993. Merlino y Michael Ciancaglini estaban frente a su club social cuando fueron emboscados por hombres armados al servicio de Stanfa. Ciancaglini murió en el acto y Merlino quedó herido, pero logró escapar con vida.

Este ataque desencadenó una cadena de venganzas. Apenas semanas después, Stanfa y su hijo fueron blanco de otro atentado mientras iban por la autopista Schuylkill. Su hijo recibió un disparo en la mandíbula, pero sobrevivió. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo.

Stanfa no fue derrotado directamente por Merlino, sino por alguien de su propio equipo: John Veasey, uno de sus sicarios. Tras participar en varios crímenes fue arrestado y decidió colaborar con el FBI, convirtiéndose en informante clave.

Cuando Stanfa se enteró, intentó matarlo, pero Veasey sobrevivió y se convirtió en testigo principal en el juicio que acabó con el reinado del capo siciliano. El 16 de marzo de 1994, Stanfa y 23 de sus hombres fueron detenidos. En julio de 1996, fue condenado a cadena perpetua.

Con Stanfa fuera del camino y todos sus aliados en prisión, Joey Merlino y Ralph Natale asumieron el control total de la familia en 1994. Pero lo curioso es que, a pesar de la fama, el nuevo al mando siempre ha negado haber pertenecido a la mafia o haber cometido actos violentos. Su estilo de vida, sin embargo, contaba otra historia: fiestas, trajes caros, clubes nocturnos y más.

¿CÓMO VER “GUERRA AL HAMPA: FILADELFIA CONTRA LA MAFIA”?

La serie “Mob War: Philadelphia vs. The Mafia” estará disponible en Netflix desde el 22 de octubre de 2025. Son solo tres episodios, pero cada uno está cargado de tensión, datos duros y momentos realmente impactantes.