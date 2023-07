En un movimiento reciente, Google ha presentado Bard en España, su primer chatbot de acceso general diseñado para ser una alternativa directa a ChatGPT. El producto, que fue anunciado hace algunos meses, no estaba disponible en España ni en otros países de la Unión Europea debido a cuestiones regulatorias.

Ahora la compañía ha confirmado que Bard cumple con la legislación europea y permite el acceso a este chatbot a todos los usuarios de sus productos a través de una interfaz web.

Se espera que en el futuro Bard se integre en diversos productos, siguiendo los pasos de Microsoft con Copilot.

¿Como utilizar Bard? Basta con visitar su sitio web y comenzar a chatear con el bot. Sin embargo, hay algunos consejos útiles para aprovechar al máximo esta herramienta, ya que las respuestas pueden variar.

Consejos para utilizar Bard:

Proporcionar información detallada: Al igual que con cualquier asistente conversacional, Bard basará sus respuestas en la información que se le proporcione. Por lo tanto, es recomendable brindar la mayor cantidad de detalles posible para obtener respuestas más precisas.

Uso en dispositivos móviles: Bard puede utilizarse en dispositivos móviles simplemente navegando al sitio web a través del navegador elegido. Aunque la opción de interactuar con Bard a través del asistente de Google aún no está activa en español, se puede crear un acceso directo en el escritorio para chatear de manera similar a como se haría en aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Limitaciones en la precisión: Bard aún está en proceso de mejora y puede presentar errores significativos. Estos errores pueden ser reportados y votados desde la interfaz para ayudar a mejorar el sistema.

Uso en hojas de cálculo: Una de las ventajas de Bard es su utilidad en la creación de hojas de cálculo, especialmente si se utiliza Google Sheets. Es posible generar una hoja de cálculo directamente mediante comandos de texto y luego transferirla a la aplicación de Google copiando y pegando el formato.

A pesar de sus capacidades, Bard no tiene acceso a información personal del usuario como lo hace el asistente de Google. Por ejemplo, no es posible solicitar a Bard que muestre fotos personales o realice llamadas a contactos, ya que no está integrado en los servicios de Google.

En resumen, Bard ofrece nuevas oportunidades como chatbot de acceso general, pero aún tiene margen de mejora en cuanto a precisión y funcionalidades comparado con otros asistentes virtuales.

