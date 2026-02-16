El mundo del cine se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor estadounidense Rober Duvall a los 95 años de edad, después de ser hallado sin vida en su residencia ubicada en Middleburg, Virginia. A pesar de que el momento exacto de su partida se desconoce, la noticia ha generado un gran pesar en el ámbito cinematográfico. A continuación, te brindaré más detalles sobre esta pérdida y las posibles causas de su fallecimiento.

Duvall posee una trayectoria admirable. No solo destacó en reconocidas producciones, tales como ‘El Padrino’, ‘Apocalypse Now’, ‘The Conversation’, entre otros, también ostenta un Premio Oscar por su icónico papel en ‘Tender Mercies’.

De qué falleció Robert Duvall

Mediante un comunicado en la cuenta oficial del actor estadounidense , su esposa fue quien reveló su partida. Aunque no reveló las causas del fallecimiento de Robert Duvall, no desaprovechó la ocasión para emitir un emotivo mensaje al difunto.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, amigo querido y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció en casa, rodeado de amor y comodidad”, se lee en la publicación de Facebook.

Esta fue la foto subida a las redes sociales oficiales de Robert Duvall, acompañado de un emotivo comunicado. (Crédito: Robert Duvall / Facebook)

Según lo expuesto por Luciana Pedraza, viuda del actor, se deduce que ninguna enfermedad o malestar crónico haya provocado la muerte de Robert, ya que, en su testimonio, su deceso ocurrió de manera pacífica y rodeado de sus seres queridos.

En las siguientes líneas, su compañera de vida también aprovechó para reconocer el inmenso amor que tenía el intérprete de ‘Tom Hagen’ por el arte escénico, pues señalaba que cada papel asumido mostró su total profesionalismo.

Robert Duvall ganó su único Oscar por su interpretación en la película 'Tender Mercies'. (Crédito: Geoff Robins / AFP)

“Para mí, él (Robert Duvall) lo era simplemente todo. Su pasión por su arte fue igualada sólo por su profundor amor por los personajes, una gran comida y la corte. Por cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban”, añadió.

Con una trayectoria que se extendió por casi setenta años, Robert Duvall se consolidó como una de las figuras más duraderas en el mundo de las series y el cine, destacando como uno de los actores con mayor longevidad en la industria del entretenimiento.