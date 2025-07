La legendaria saga que nos enseñó a temer a los velociraptores en los noventa, “Jurassic Park”, regresa con una potencia y emoción renovadas en “Jurassic World Rebirth”. Esta nueva entrega es un claro ejemplo de cómo una franquicia icónica puede reinventarse. Su gran acierto es la vibrante mezcla de nostalgia y frescura, una combinación que hace que la película se sienta completamente viva y actual.

Y claro, detrás de una producción tan grande siempre hay decisiones creativas que cambian en el último minuto. Justamente eso ocurrió con el final original de la película, y te aseguro que no fue cualquier cambio. Cuando vi “Jurassic World Rebirth” por primera vez, jamás imaginé que uno de los giros más emotivos de la historia en realidad fue producto de una especie de “plan B” muy bien ejecutado.

JURASSIC WORLD REBIRTH

Antes de entrar de lleno al final alternativo, vale la pena recordar de qué va esta nueva entrega. “Jurassic World Rebirth” trae a un elenco completamente nuevo, liderado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey, que toman la posta de leyendas como Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, y los icónicos Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum.

La historia gira en torno a una misión comandada por Parker Genix, una farmacéutica que cree haber encontrado en la sangre de ciertos dinosaurios la clave para curar enfermedades cardíacas. Johansson, Bailey y Ali se adentran entonces en territorio hostil, siguiendo las instrucciones del misterioso Martin Krebs (interpretado por Rupert Friend), y, como podrás imaginar, los dinosaurios no se lo ponen nada fácil.

EL FINAL ORIGINAL: DUNCAN KINCAID DEBÍA MORIR

El personaje de Duncan Kincaid, interpretado por Mahershala Ali, estaba destinado a morir en el guion original. Así de claro. Según reveló el propio director Gareth Edwards en una charla con ScreenRant, el temible Distortus Rex acababa con su vida durante el clímax de la película.

De hecho, Edwards confesó que todo el equipo filmó la escena con la intención de que fuera su despedida definitiva. No era una decisión fácil. Duncan es uno de los personajes más queridos de “Jurassic World Rebirth”, no solo por la fuerza que le imprime Ali, sino por lo que representa dentro del grupo.

En la película “Jurassic World Rebirth”, Mahershala Ali como Duncan Kincaid (Foto: Amblin Entertainment / Universal Pictures)

EL CAMBIO DE PLANES

Pero en medio del rodaje en Tailandia, el estudio hizo una sugerencia inesperada: “¿Quieren grabar una versión en la que Duncan sobreviva?”. Y aquí viene lo interesante. Aunque originalmente la historia giraba en torno a su muerte, Gareth Edwards se abrió a explorar esta otra posibilidad. Y funcionó.

El director fue muy honesto al decir que, si iban a salvar al personaje, debía hacerse bien, con clase y justificación. Nada de giros forzados. Empezó a reescribir mentalmente el arco narrativo de Duncan, y poco a poco, comenzó a gustarle la idea de dejarlo vivir.

Lo curioso es que, aunque al final Duncan sobrevive, toda la escena está filmada con el lenguaje visual y emocional de una muerte segura. El montaje, las frases, la música, todo hace pensar al espectador que el personaje se va a despedir. Edwards incluso usó clichés clásicos: la última frase al amigo, la mirada al horizonte y eso engañó de forma magistral al público.

En la película “Jurassic World Rebirth”, Scarlett Johansson como Zora Bennett (Foto: Amblin Entertainment / Universal Pictures)

LA REACCIÓN DEL PÚBLICO VALIDÓ LA DECISIÓN

Durante el estreno mundial en Nueva York, ante una audiencia que Edwards describió como “intensa”, llegó el momento decisivo. Scarlett Johansson ya le había advertido que ese público no perdona. Y sin embargo, cuando el personaje de Duncan aparece vivo, aunque sea con un pequeño destello detrás de la protagonista, la ovación fue inmediata.

Gareth Edwards lo resumió de manera hermosa: “Casi se me saltan las lágrimas”. Porque a veces, sí, los estudios tienen razón. Cambiar el destino de Duncan no arruinó el drama, lo elevó. Nos hizo sentir alivio, esperanza, y, sobre todo, nos recordó que no siempre lo predecible es lo correcto.

