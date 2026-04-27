“Envidiosa” (titulada en inglés como “Envious”) se prepara para decirle adiós a Netflix con su cuarta y última temporada, en la que—por fin—veremos cómo se cierra el viaje de nuestra entrañable Vicky, interpretada por Griselda Siciliani. Así, si estabas contando los días para conocer el desenlace de esta exitosa comedia dramática argentina, rebosante de humor incómodo y sesiones de terapia, esta es la guía que necesitas: a continuación, Gestión Mix te explica cuándo, a qué hora y cómo ver sin complicaciones los 10 capítulos finales de la serie.

Vale precisar que, en la última entrega de la ficción, Vicky se anima a convivir con Matías (Esteban Lamothe), pero la vida en pareja llega acompañada de Bruno (Dante Barbera), el hijo de nueve años de él, quien se instala en la ciudad y la obliga a enfrentar una maternidad inesperada y los fantasmas de su propia infancia.

Entonces, entre lidiar con Nora (Julieta Cardinali), la madre del niño, y las exigencias de su trabajo, la protagonista descubre una versión de sí misma que no se parece a la que imaginó, más contradictoria pero también más honesta.

Al mismo tiempo, un proyecto profesional soñado reaparece de la mano de Nicolás (Benjamín Vicuña), el ex que vuelve para sacudir el delicado equilibrio emocional que Vicky intenta construir.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Envidiosa” - Temporada 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA FINAL DE “ENVIDIOSA”?

La última tanda de episodios de la serie argentina se estrena el miércoles 29 de abril del 2026.

De esta manera, si pensabas maratonearlos, este es el día indicado para ver—de corrido—los capítulos que cierran la comedia que se volvió fenómeno desde su lanzamiento en el 2024.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA FINAL DE “ENVIDIOSA”?

La temporada 4 de “Envidiosa” ha fijado el estreno de sus episodios de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 29 de abril México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 29 de abril Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 29 de abril Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 29 de abril Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 29 de abril España 9:00 a.m. del miércoles 29 de abril

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA FINAL DE “ENVIDIOSA”?

Tal como te puedes imaginar, “Envidiosa” es una producción exclusiva del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de sus cuatro temporadas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la serie argentina.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de la cuarta temporada de "Envidiosa", serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani (Foto: Netflix)