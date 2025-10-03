“Incontrolables” es el thriller psicológico con tintes de horror y crítica social que llegó a Netflix el pasado 25 de septiembre de 2025, fecha desde que se ha convertido en uno de los títulos más comentados; y cómo no serlo, si nos presenta una trama llena de intriga en la que un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora no son lo que aparentan. Debido a que en la serie vemos a dos personajes que llaman poderosamente nuestra atención: Abby y Leila, te damos a conocer que ambas se basan en dos personas de la vida real. Averigua en quiénes exactamente.

Las actrices Sydney Topliffe y Alyvia Alyn Lind interpretando a Abbie y Leila en "Incontrolables". Aquí durante las grabaciones (Foto: Netflix)

ABBY Y LEILA DE “INCONTROLABLES”, ¿EN QUIÉNES SE INSPIRARON?

Además de ser protagonista de “Wayward” (en su idioma original), Mae Martin también es la creadora de esta producción canadiense; por tal motivo, reveló a quiénes representan Abby y Leila en la vida real. En una entrevista con Deadline, explicó que las adolescentes Abby y Leila se inspiraron en ella y en su amiga de la infancia, quien estuvo dos años en una escuela para adolescentes con problemas.

“En mi opinión, ella no necesitaba ninguna intervención radical, y tal vez yo sí; así que siempre me sentí muy culpable porque la enviaron lejos y a mí no. O sea, ya vivía solo en ese momento, pero siempre imaginé cómo sería si irrumpiera allí para sacarla. Así que es como cumplir un deseo, y me pregunto: ‘¿Habría sido capaz de soportar psicológicamente el tipo de desmoronamiento que ocurre allí?’”, señaló.

Asimismo, contó que cuando Martin tenía 13 años inició su carrera como monologuista, pero al poco tiempo, comenzó a beber y consumir drogas. Cuando tenía 15 años, decidió abandonar la escuela para dedicarse a la comedia, algo que no les gustó a sus padres, quienes además estaban cansados de sus vicios, por lo que la echaron de su casa.

En "Incontrolables", Abbie y Leila juegan un rol importante en la trama (Foto: Netflix)

En una entrevista con The Guardian, de julio de 2021, Martin contó que fue a rehabilitación, y aunque al principio fue difícil, finalmente logró la sobriedad a los 20 años.

Vale mencionar que Martin manifestó que hacía mucho tiempo que quería explorar las problemáticas que atraviesan los adolescentes, que en varias ocasiones tienen sus raíces en los centros de rehabilitación. Si bien, su idea no es exponer a algún centro, lo que busca es que la gente reflexione al respecto.