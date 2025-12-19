La ejecutiva de marketing Emily Cooper (Lily Collins) asume un nuevo reto en Roma en la quinta temporada de “Emily in Paris”: dirigir la segunda oficina de la Agence Grateau. Por lo tanto, la mayor parte de la historia se desarrolla en Roma, no obstante, no es la única ciudad que la protagonista visita en los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix creada por Darren Star. Entonces, ¿en qué lugares se realizó el rodaje de la quinta entrega?

Aunque Emily está lista para conquistar Roma, sus planes no resultan como esperaba. Las propuestas que presenta no convencen a los nuevos posibles clientes, incluso la madre de Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) que solo los contrató para evitar la compra por parte del conglomerado de artículos de lujo JVMA.

Emily se niega a darse por vencida e idea una campaña con la colaboración de Antoine Lambert (William Abadie). El evento es un éxito, pero provoca que el hogar de los Muratori sea invadido por los turistas, lo que lleva a que Antonia (Anna Galiena) los despida. Este y otros fracasos, obliga a Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) a cerrar su nueva oficina y volver a París.

LOS LUGARES EN LOS QUE SE GRABÓ LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”

El rodaje principal de la quinta temporada de “Emily en París” comenzó en mayo de 2025 y terminó a finales de agosto, con una pausa por el lamentable fallecimiento del director Diego Borella. Las grabaciones se realizaron en Italia y Francia, específicamente, en Roma, Venecia y París.

Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) y su novio en Roma en la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

Roma, Italia

Los primeros episodios de la quinta entrega se desarrollan en Roma, por lo tanto las calles y varios de la ciudad se convirtieron en el escenario principal. La producción utilizó el Palazzo della Civiltà Italiana, también conocido como Palazzo della Civiltà del Lavoro y el Colosseo Quadrato, para las escenas de los nuevos capítulos. Asimismo, el Coliseo, la Fontana de Trevi, la Basílica de San Pedro, el Castillo de Sant’Angelo y el Panteón.

También se grabó en:

Palacio Senza Nome, distrito de Coppedè

Gigi Rigolatto Roma en Orient Express La Minerva, distrito de Pigna

La Posta Vecchia, Palo Laziale

París, Francia

Tras el cierre de la oficina en Roma de la Agence Grateau, Emily y el resto del equipo vuelven a París. Por lo tanto, la quinta temporada también se grabó en las calles de la Ciudad Luz y se incluyó los lugares emblemáticos y monumentos como la Torre Eiffel, Notre Dame, el Arco del Triunfo, el Louvre y el Palacio Garnier.

Emily se reencuentra con Gabriel (Lucas Bravo) en París en la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

Venecia, Italia

Cuando Marcello y Nicolas de Leon (Paul Forman) se unen para fundar una nueva empresa, deben organizar un desfile en la Semana de la Moda en Venecia, así que esta ciudad también fue escenario de la temporada 5 de “Emily en París”. El equipo de producción acampó en el Hotel Danieli y sus alrededores, ubicado en Riva degli Schiavoni, 4196. Varias escenas se filmaron en las calles pintorescas y el Gran Canal.

“Filmar en Roma y Venecia es absolutamente mágico, y siempre me pellizco”, señaló Collins a Netflix. “Ambas ciudades son cinematográficamente impresionantes, llenas de historia y una magia palpable; puedes sentirla, verla y oírla mientras paseas por sus callejones o junto al agua. Hay muchísima historia antigua que empaparte mientras filmas”.