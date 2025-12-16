Lily Collins como Emily Cooper en una escena de la temporada 5 de la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)
Lily Collins como Emily Cooper en una escena de la temporada 5 de la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)
Si eres fan de “Emily in Paris” (en español: "Emily en París“), te tenemos excelentes noticias. Y es que la serie regresa a con su esperada temporada 5, la cual presenta un giro en la historia de Emily Cooper: nuestra protagonista se traslada de París a Roma. Así, ¿sabes cuándo, a qué hora y cómo ver los nuevos episodios del show televisivo? Pues, descúbrelo en esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que, como directora de la Agence Grateau Rome, ahora Emily se enfrenta a retos profesionales y sentimentales mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad.

Sin embargo, justo cuando todo parece encajar, una idea de trabajo sale mal y las consecuencias se traducen en desengaños amorosos y reveses profesionales.

Entonces, en busca de estabilidad, la joven se refugia en su estilo de vida francés... hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas.

Frente a esto, nuestra protagonista tratará de salir adelante con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a aceptar nuevas posibilidades.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Emily in Paris” - Temporada 5:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

La quinta entrega de la serie de Netflix se estrena el jueves 18 de diciembre del 2025, fecha que deberías anotar en tu agenda.

Cabe resaltar que esta tanda de episodios regresa al formato tradicional de la ficción, estrenando los 10 capítulos el mismo día (a diferencia de la cuarta temporada, que se dividió en dos partes).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

El lanzamiento de la temporada 5 de “Emily in Paris” es simultáneo en todo el mundo. Así, para los espectadores en Estados Unidos, se sigue esta programación:

Zona horariaHora
Hora del Pacífico (PT)12:00 a.m. del 18 de diciembre
Hora de las Montañas (MT)1:00 a.m. del 18 de diciembre
Hora Central (CT)2:00 a.m. del 18 de diciembre
Hora del Este (ET)3:00 a.m. del 18 de diciembre

Por otro lado, a nivel internacional, estos son los horarios según el país en el que te encuentres:

PaísesHorario
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m. del 18 de diciembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m. del 18 de diciembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. del 18 de diciembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m. del 18 de diciembre
España9:00 a.m. del 18 de diciembre

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

Tal como te puedes imaginar, “Emily in Paris” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la quinta temporada del show televisivo, asegúrate de contar con

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
  • Premium: US$24.99 al mes
