Si estás en busca un romance intenso para San Valentín, la nueva “Cumbres borrascosas” (en inglés: “Wuthering Heights”) no va por el lado de las comedias dulces, sino por una historia de amor obsesivo y destructivo entre Catherine Earnshaw y Heathcliff. Dirigida por Emerald Fennell—y con Margot Robbie y Jacob Elordi liderando el reparto—, la película se desarrolla a lo largo de 136 minutos de metraje y, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta todo lo que debes saber sobre el filme.

Vale precisar que la cinta se basa libremente en la novela de 1847 de Emily Brontë. Es decir, no busca reproducir cada página, sino condensar la parte más tormentosa del libro en una experiencia cinematográfica de poco más de dos horas.

Se sabe también que la banda sonora original está compuesta por Anthony Willis, mientras que la cantautora Charli XCX sumó un álbum de canciones creadas para la película.

Además, una de las compañías productoras de la ficción es LuckyChap Entertainment, la empresa de la estrella Margot Robbie.

Y, por otro lado, la cineasta Emerald Fennell no solo figura como directora, sino también como guionista y productora.

LA TRAMA DE "CUMBRES BORRASCOSAS“

“Cumbres borrascosas” es un drama romántico y psicológico que sigue la relación intensa, desigual y autodestructiva entre Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi), dos personas marcadas por la diferencia de clases y una pasión que nunca encuentra un lugar seguro donde existir.

Catherine, por un lado, es una joven heredera impulsiva y orgullosa, mientras que Heathcliff es un muchacho sin apellido ni privilegios que entra en la familia Earnshaw como un extraño y termina siendo el eje de todas las tensiones.

Así, la historia explora cómo ese niño se convierte en compañero inseparable de la “chica rica”, en un objeto de deseo y, más tarde, en una fuerza destructiva cuando la protagonista elige un matrimonio conveniente con Edgar Linton (Shazad Latif).

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA "CUMBRES BORRASCOSAS"

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE "CUMBRES BORRASCOSAS“

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Cumbres borrascosas” (2026):

Margot Robbie como Catherine Earnshaw

como Catherine Earnshaw Jacob Elordi como Heathcliff

como Heathcliff Charlotte Mellington como la versión joven de Catherine

como la versión joven de Catherine Owen Cooper como la versión joven de Heathcliff

como la versión joven de Heathcliff Shazad Latif como Edgar Linton

como Edgar Linton Hong Chau como Nelly Dean , la figura que—en la novela—actúa como narradora interna

, la figura que—en la novela—actúa como narradora interna Vy Nguyen como la joven Nelly

como la joven Nelly Alison Oliver como Isabella Linton

como Isabella Linton Ewan Mitchell como Joseph

¿CUÁNDO SE ESTRENA "CUMBRES BORRASCOSAS“?

“Cumbres borrascosas” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 12 de febrero del 2026

: jueves 12 de febrero del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 13 de febrero del 2026

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorita y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Wuthering Heights", película de la directora Emerald Fennell que se desarrolla a lo largo de 136 minutos de metraje (Foto: Warner Bros.)