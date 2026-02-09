¿“Salvador” te dejó con ganas de seguir explorando la filmografía de Luis Tosar? Pues, si la respuesta es positiva, la plataforma Netflix es el lugar ideal para hacerlo sin salir de casa. Y es que allí se encuentran varias de sus películas más recientes, en las que demuestra todo su rango interpretativo. Así, la siguiente selección de 5 largometrajes no solo amplía lo que conoces sobre el talentoso actor, sino que también demuestra por qué sigue siendo uno de los nombres imprescindibles del cine español contemporáneo.

Vale precisar que “Salvador” se desarrolla a lo largo de 8 episodios, los cuales narran la historia de un conductor de ambulancias (Luis Tosar) que, durante una noche marcada por la violencia entre hinchas radicales de fútbol, descubre que su hija Milena (Candela Arestegui) forma parte de un grupo neonazi, con ideales racistas y homófobos opuestos a los que él intentó inculcarle.

Entonces, tras un suceso que termina en tragedia, nuestro protagonista se infiltra en el entorno ultra para entender qué llevó a la joven hasta allí.

Todo esto mientras se ve obligado a enfrentarse a su propio pasado como padre y a los errores que rompieron su familia.

5 PELÍCULAS DE LUIS TOSAR EN NETFLIX QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA SERIE “SALVADOR”

1. " Toro " (2016)

Empezamos la lista con “Toro”, película dirigida por Kike Maíllo que mezcla thriller criminal y acción estilizada en 100 minutos de persecuciones, peleas cuerpo a cuerpo y una tensión constante entre la lealtad familiar y las deudas con el hampa.

¿De qué trata? El hermano y antiguo cómplice del expresidiario Toro le suplica que lo ayude con algo que podría volver a enviar a Toro tras las rejas, aunque primero deberá sobrevivir.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. " La sombra de la ley " (2018)

Ambientada en 1921, “La sombra de la ley” sitúa a Tosar en la piel de Aníbal Uriarte, un policía enviado desde Madrid a una Barcelona atravesada por el gangsterismo (el terrorismo anarquista) y la corrupción dentro de las propias fuerzas del orden.

El filme, dirigido por Dani de la Torre, ganó tres premios Goya por fotografía, dirección artística y vestuario, precisamente por su detallada reconstrucción de la España de aquella época.

¿De qué trata? En medio de los anarquistas y la ley, un policía juega en ambos bandos para saber quién robó armas del ejército capaces de desatar una guerra civil.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Adú” (2020)

“Adú” apuesta por el drama social al entrelazar tres historias que giran en torno a la inmigración africana hacia Europa, una de ellas protagonizada por un activista medioambiental interpretado por Luis Tosar.

¿De qué trata? Cerca de un pueblo español en el norte de África, un niño hace un viaje doloroso, un padre se reconecta con su hija, y un agente de la guardia civil es presa de la culpa.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. " Quien a hierro mata " (2019)

En “Quien a hierro mata”, Tosar se pone en la piel de un enfermero de una residencia de ancianos que se cruza con un viejo capo de la droga mientras arrastra un duelo no resuelto del pasado.

Así, la película se mueve en el terreno del thriller pero con un tono intimista, donde casi todo el suspenso nace de las decisiones morales del protagonista y de cuánto está dispuesto a sacrificar para ajustar cuentas.

¿De qué trata? Un jefe narco sale de prisión y se instala en un hogar de ancianos. Lo que menos hubiese imaginado es que allí lo esperaría un enfermero con sed de venganza.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. " Klaus " (2019)

La lista cierra con una sorpresa animada: “Klaus”, el largometraje navideño en el que Luis Tosar le da voz al personaje que le da nombre al filme.

En 97 minutos de metraje, esta cinta nominada al premio Oscar explora géneros como la fantasía, la comedia y el drama bajo la dirección de Sergio Pablos.

El actor Luis Tosar en el detrás de cámaras de la película animada “Klaus” (Foto: Netflix)

¿De qué trata? Un cartero soñador hace un trato con un juguetero fantástico para llevar felicidad al pueblo más desdichado del mundo. ¡Jo, jo, jo! ¡Que no se enteren los aguafiestas!

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.