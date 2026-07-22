Luego de “Entre padre e hijo”, Netflix trae otra producción en formato de microserie con un ritmo más veloz que aumenta la tensión. Se trata de “El otro padre” (“My Daughter’s Father” en inglés), que narra la historia de Maca (Silvia Navarro), una madre que tras veinte años, descubre que su esposo no es el padre biológica de Julieta (Azul Guaita), quien necesita un trasplante de riñón. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto?

Tras revelarse el estado crítico de Julieta, se da inicio a una intensa búsqueda contrarreloj para encontrar a un donante compatible, y cada uno de los miembros de la familia de Maca parece dispuesto a pagar un precio muy alto para salvar a la joven. En el proceso se revelan traiciones del pasado y mentiras que amenazan con destruir a dos familias.

“El otro padre”, dirigida por Roberto Stopello, Analeine Cal y Mayor y Carlos Villegas Rosales, cuenta con las actuaciones de Silvia Navarro, Manolo Cardona, Azul Guaita, Erik Hayser, Emilio Osorio, Sebastián Dante, Romina Poza, Blanca Guerra, Silvia Navarro, Pamela Moreno y Georgia Alexi.

Manolo Cardona se encarga de interpretar a Ricardo,el esposo de Maca y padre de Julieta, en la serie mexicana "El otro padre" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “EL OTRO PADRE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El otro padre”, “cuando su hija necesita un trasplante para sobrevivir, Maca descubre que el único donante compatible no es su esposo, sino el padre biológico de la adolescente: un secreto enterrado en una infidelidad del pasado.

Para salvarla, deberá enfrentar las consecuencias de esa verdad que destruye a ambas familias. Entre la urgencia de salvar la vida de su hija y el costo de revelarle ese secreto al mundo, la historia explora hasta dónde somos capaces de perdonar.”

¿CÓMO VER “EL OTRO PADRE”?

“El otro padre” se estrenará el miércoles 22 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MY DAUGHTER’S FATHER”

REPARTO DE “EL OTRO PADRE”

Silvia Navarro como Maca

Manolo Cardona como Ricardo

Azul Guaita como Julieta

Erik Hayser como Emilio Martínez

Emilio Osorio como Bernardo

Sebastián Dante como Gustavo

Romina Poza como María

Blanca Guerra como Hilda Sotomayor

Silvia Navarro como Macarena Sotomayor

Pamela Moreno como Victoria

Georgia Alexi como Rosa

En la serie mexicana "El otro padre", el estado de salud de Julieta (Azul Guaita) empeora y necesita un trasplante de riñón co urgencia, así que su familia busca un donante desesperadamente (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “EL OTRO PADRE”?

“El otro padre”, producida por la compañía Mar Abierto Productions, tiene 20 episodios cortos, de aproximadamente de 10 minutos de duración.