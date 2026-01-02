“Amor de oficina” (en inglés: “Love from 9 to 5″) es la serie mexicana que ha llamado la atención de miles de usuarios de Netflix gracias a su simpática premisa, la cual mezcla comedia, romance y drama laboral a lo largo de sus 8 episodios. Así, si llegaste a esta nota de Gestión Mix, seguro es porque quieres saber si vale la pena o no agregar la producción a tu próxima maratón frente a la TV. Por eso, en las siguientes líneas, te contamos qué está diciendo realmente la crítica respecto al show televisivo.

Vale precisar que la ficción se centra en Graciela (Ana González Bello), una profesional ambiciosa y segura de sí misma que vive una noche de pasión inolvidable.

El problema es que el hombre con el que la pasa la noche, Mateo (Diego Klein), resulta ser su principal rival por el puesto de CEO en la empresa a la que ha dedicado los últimos años de su vida.

Entonces, lo que empieza como una feroz lucha profesional pronto se convierte en algo mucho más personal.

Y es que mientras compiten por el trabajo de sus sueños, ambos descubren que aquello que ven como su mayor obstáculo podría ser, en realidad, la respuesta a todo lo que estaban buscando.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Amor de oficina”:

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE LA SERIE “AMOR DE OFICINA”?

Según la crítica, uno de los puntos más fuertes de la serie de Netflix es la química entre sus dos actores protagonistas.

Por ejemplo, Joel Keller de Decider explica al respecto: “En el primer episodio queda bastante claro que hay mucha química entre Graciela y Mateo, a quienes González Bello y Klein interpretan muy bien. A Mateo, que parece salir solo con modelos, le gusta la autenticidad de Graciela y el hecho de que se comiera los croissants que él le compró”.

En esa misma línea, Anjali Sharma de Midgard Times resalta que lo que funciona de inmediato es el ingenio de ambos personajes.

“El diálogo entre Graciela y Mateo es lo suficientemente agudo como para mantener el ritmo de las escenas, y los actores entienden claramente su cometido. Ana González Bello interpreta a Graciela con moderación, sin caer nunca en la caricatura. Da la sensación de ser una persona real que se mueve en un sistema injusto, en lugar de un póster motivacional con buena iluminación. El Mateo de Diego Klein podría haberse vuelto fácilmente insoportable, pero consigue equilibrar su sentido de superioridad con la suficiente conciencia de sí mismo como para que el personaje resulte agradable de ver. No siempre te cae bien, pero entiendes por qué existe en esta historia", asegura la crítica.

​Además, la estructura de la producción permite subtramas: los equipos de Mateo y Graciela generan conflictos secundarios que permiten que la historia se expanda—de manera efectiva—más allá de la dupla protagonista.

¿CUÁL ES EL PUNTO MENOS FUERTE DE LA SERIE “AMOR DE OFICINA” DE NETFLIX?

De acuerdo con Anjali Sharma, los dos puntos menos fuertes de “Amor de oficina” son su ritmo desigual y su desarrollo temático.

Para ella, hay tramos en los que la historia parece dar vueltas sobre lo mismo, mientras que la competencia por el título de CEO a veces funciona como telón de fondo en lugar de como una fuerza motriz.

Por otro lado, si bien la serie propone cuestiones interesantes sobre el mérito frente al nepotismo, la dinámica de género en el lugar de trabajo y la identidad profesional, rara vez profundiza en estos temas. Es decir, según la experta, se perdió el potencial de explorar estos asuntos muchísimo más.

“AMOR DE OFICINA”, ¿VALE LA PENA VERLA?

Si buscas una comedia de oficina moderna, ligera y con una historia de rivalidad laboral y tensión romántica desde el arranque, entonces la respuesta corta es SÍ. ¡Esta producción es perfecta para ti!

No obstante, si esperas una sátira corporativa o una crítica profunda sobre el enfrentamiento del mérito contra el privilegio, quizá deberías darle la oportunidad a alguna otra ficción.

​Igual, si lo prefieres, siempre puedes probar con el primer episodio: si la química y el humor funcionan (o no) para ti, entonces allí tienes tu respuesta.

En la serie "Amor de oficina", Ana González Bello le da vida a Graciela, mientras que Diego Klein asume el rol de Mateo (Foto: Netflix)